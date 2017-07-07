Can İbrahimoğlu’nun adı, Kalkınma Bankası Konferans Salonu’na verildi

Duygusal anların yaşandığı törende, Can İbrahimoğlu’nun biyografisinin okunmasının ardından söz alan Ercan İbrahimoğlu, yaşanan zorlu süreçte yanlarında olan herkese teşekkür etti.

Kalkınma Bankası Konferans Salonu’na, Kalkınma Bankası Genel Müdürü Ercan İbrahimoğlu’nun kanser nedeniyle hayatını kaybeden oğlu Can İbrahimoğlu’nun adı verildi. Konferans Salonu’nun karşısındaki duvara ise Can İbrahimoğlu’nun fotoğraflarının ve biyografisinin yer aldığı bir pano yerleştirildi.

Salonun isimlendirildikten sonra yeniden açılışı bugün Hüseyin Özgürgün tarafından gerçekleştirildi. Kalkınma Bankası 23. Olağan Genel Kurulu öncesinde düzenlenen törene, İbrahimoğlu’nun ailesi ve sevenleri yanında Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ile Kalkınma Bankası yetkilileri ve çalışanları da katıldı.

Duygusal anların yaşandığı törende, Can İbrahimoğlu’nun biyografisinin okunmasının ardından söz alan Ercan İbrahimoğlu, yaşanan zorlu süreçte yanlarında olan herkese teşekkür etti.

İBRAHİMOĞLU

24 yıldır çalıştığı Kalkınma Bankası’nın Konferans Salonu’na oğlu Can İbrahimoğlu’nun adının verilmesinin gurur verici olduğunu belirten Ercan İbrahimoğlu, acısını ve yokluğunu her geçen gün daha derinden hissettikleri oğullarının hatıralarının yaşatılmaya devam edeceğini anlattı.

İbrahimoğlu bu fikri ortaya atan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ve fikrin gerçekleşmesine onay veren Başbakan Hüseyin Özgürgün ile katkı koyan herkese teşekkür etti.

ATUN

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun da konuşmasında, anlamlı bir tören için bir araya gelindiğine işaret etti.

Atun, örnek bir çocuk olan Can İbrahimoğlu’nun hatıralarının yaşatılacağını kaydetti.

ÖZGÜRGÜN

Başbakan Hüseyin Özgürgün de uzun yıllardır Kalkınma Bankası’na hizmet veren Ercan İbrahimoğlu’nun acısını paylaştıklarını kaydetti.

Salona Can İbrahimoğlu’nun adının verilmesinin bu acıya bir nebze merhem olmasını dilediklerini kaydeden Özgürgün, aileye sabırlar diledi.

Özgürgün Can İbrahimoğlu adının yaşatılacağını kaydetti.