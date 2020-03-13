  • BIST 95.605
  • Altın 312,548
  • Dolar 6,3098
  • Euro 7,0130
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Can kaybının 514'e çıktığı İran'da koronavirüs önlemleri

» »
Can kaybının 514'e çıktığı İran'da koronavirüs önlemleri: 24 saat içinde sokaklar boşaltılacak
Can kaybının 514'e çıktığı İran'da koronavirüs önlemleri

İran’da koronavirüs nedeniyle can kaybı 514’e yükselirken, salgın tedbirleri kapsamında tüm sokakların 24 saat içinde boşaltılacağı açıklandı.

Koronavirüsün Çin’den sonra en fazla kayba yol açtığı ülkelerden biri olan İran’da, Genelkurmay Başkanlığı, salgınla mücadele kapsamında çarşı, pazar, alışveriş merkezleriyle sokak ve caddeleri 24 saat içinde boşaltacaklarını açıkladı.

Güvenlik güçlerinin İçişleri Bakanlığı ve valiliklerle koordineli bir şekilde sokakları boşaltma görevini yürüteceği belirtildi. Halka Sağlık Bakanlığının tavsiyelerine uyma çağrısında bulunuldu.

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in talimatıyla kurulan karargâhın ilk toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, tüm İranlıların 10 gün içinde sağlık kontrolünden geçirileceğini ve şüphelilerin tedavi altına alınacağını belirtti.

İran’da koronavirüs nedeniyle boşanma davalarına bakılmayacak

 

Bakıri, bunun için ülke genelinde bin sağlık merkezinin oluşturulacağını ve muayenelerin klinik ortamında yapılacağını söyledi.

 

Meşhed Belediye Başkanı ve Başsavcı koronavirüse yakalandı

Öte yandan İran'da Meşhed Belediye Başkanı Muhammed Rıza Kelayi ve Meşhed Başsavcısı Muhammed Hüseyin Durudi'nin de koronavirüse yakalandığı açıklandı.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı iki yetkilinin de durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Can kaybı 514'e yükseldi

Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının görüldüğü ülke İran'da koronavirüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildi, ardından tüm eyaletlere yayıldı.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 85 kişi artarak 514'e yükseldi. Vaka sayısı da 11 bin 364'e ulaştı. Toplamda 3 bin 276 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturuldu.

Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de 20 Mart'a kadar iptal edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hong Kong'da kullanılmış maskeler kıyıya vurdu13 Mart 2020 Cuma 16:49
  • Dünya Sendikalar Federasyonu'ndan koronavirüs uyarısı: Hiçbir işçi işini kaybetmemeli13 Mart 2020 Cuma 16:45
  • ABD'li yöneticiden itiraf: Grip sebebiyle öldüğü düşünülen bazı kişilerde Koronavirüs bulundu13 Mart 2020 Cuma 16:18
  • Elleri sabunla yıkamak bu yüzden anlamlı: Koronavirüs vücudumuza nasıl giriyor?13 Mart 2020 Cuma 16:13
  • Koronavirüsün yayılma hızı neden önemli?13 Mart 2020 Cuma 16:12
  • Sağlık Bakanlığı: “Yurt dışından gelip evde izole kuralına uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacak”13 Mart 2020 Cuma 15:44
  • KTTB Başkanı Özlem Gürkut'tan açıklama "Gecikmeden bir karantina hastanesi kurulmalı"13 Mart 2020 Cuma 15:14
  • Kötü haber geldi! DSÖ: Koronavirüs sıcak havada da bulaşabilir13 Mart 2020 Cuma 14:30
  • Akıncı: Hem kamuda hem özelde çalışanların yoğunluğu azaltılmalı13 Mart 2020 Cuma 12:20
  • İspanya Kabinesinde İkinci Koronavirüs Vakası13 Mart 2020 Cuma 12:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti