Can kaybının 514'e çıktığı İran'da koronavirüs önlemleri

İran’da koronavirüs nedeniyle can kaybı 514’e yükselirken, salgın tedbirleri kapsamında tüm sokakların 24 saat içinde boşaltılacağı açıklandı.

Koronavirüsün Çin’den sonra en fazla kayba yol açtığı ülkelerden biri olan İran’da, Genelkurmay Başkanlığı, salgınla mücadele kapsamında çarşı, pazar, alışveriş merkezleriyle sokak ve caddeleri 24 saat içinde boşaltacaklarını açıkladı.

Güvenlik güçlerinin İçişleri Bakanlığı ve valiliklerle koordineli bir şekilde sokakları boşaltma görevini yürüteceği belirtildi. Halka Sağlık Bakanlığının tavsiyelerine uyma çağrısında bulunuldu.

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in talimatıyla kurulan karargâhın ilk toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, tüm İranlıların 10 gün içinde sağlık kontrolünden geçirileceğini ve şüphelilerin tedavi altına alınacağını belirtti.

İran’da koronavirüs nedeniyle boşanma davalarına bakılmayacak

Bakıri, bunun için ülke genelinde bin sağlık merkezinin oluşturulacağını ve muayenelerin klinik ortamında yapılacağını söyledi.

Meşhed Belediye Başkanı ve Başsavcı koronavirüse yakalandı

Öte yandan İran'da Meşhed Belediye Başkanı Muhammed Rıza Kelayi ve Meşhed Başsavcısı Muhammed Hüseyin Durudi'nin de koronavirüse yakalandığı açıklandı.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı iki yetkilinin de durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Can kaybı 514'e yükseldi

Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının görüldüğü ülke İran'da koronavirüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildi, ardından tüm eyaletlere yayıldı.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 85 kişi artarak 514'e yükseldi. Vaka sayısı da 11 bin 364'e ulaştı. Toplamda 3 bin 276 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturuldu.

Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de 20 Mart'a kadar iptal edildi.