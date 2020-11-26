Can kayıpları 97'ye yükseldi

Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KKTC Londra Temsilciliği’nden aldığı bilgiye göre 4 vatandaşın daha Covid-19 salgınının Birleşik Krallık’taki ikinci dalgasında hayatını kaybettiğini belirtti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Birleşik Krallık’ta Covid-19 salgınının ikinci dalgasında, kasım ayında 4 Kıbrıslı Türk’ün daha hayatını kaybettiğini ve salgın sürecindeki can kayıplarının 97’ye yükseldiğini bildirdi.

Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KKTC Londra Temsilciliği’nden aldığı bilgiye göre 4 vatandaşın daha Covid-19 salgınının Birleşik Krallık’taki ikinci dalgasında hayatını kaybettiğini belirtti.

Salgın başladığından bu yana virüs nedeniyle Birleşik Krallık'ta yaşamını yitiren Kıbrıslı Türklerin toplam sayısının ellerindeki resmi kayıtlara göre 97'ye yükseldiğini bildiren Özersay, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Özersay, paylaşımında uyarıda da bulunarak “Bugün salgın açısından ülkemizin içinde bulunduğu nispeten iyi koşullar nedeniyle durumun ciddiyetini zaman zaman unutuyoruz. Oysa bunu sürekli akılda tutmak ve tedbirli olmak zorundayız.” ifadelerini kullandı.