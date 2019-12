Can Yaman'dan 'Bu dünyadan olduğunu kanıtlar mısın?' diyen kadına taciz: Arka odaya geçelim (Video)

İspanya'da bir programa katılan oyuncu Can Yaman, kendisine "Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatır mısın?" diyen kadın hayranına "Arka odaya geçelim kanıtlayayım" cevabını verdi.

Gittiği her ülkede kalabalık hayran kitlesiyle karşılandığı anların görüntüleriyle gündeme gelen oyuncu Can Yaman, son olarak İspanya'da bir programa katıldı.

Bir kadın seyirci Can Yaman'a İspanyolca olarak "Buradan Can Yaman'ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz, ancak bize Can Yaman'ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin?" dedi.

Tercümanın çevirdiği soruya cevap veren Can Yaman ise eliyle stüdyonun arka tarafını göstererek "Arka odaya geçelim kanıtlayayım" cevabını verdi. Yaman'ın verdiği cevap karşısında büyük şaşkınlık yaşayan tercüman ise "Çevireyim mi?" diye sordu. Gülerek karşılık veren Yaman ise, tercümana "Hayır" dedi.

Yaman'ın bu cevabı sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

