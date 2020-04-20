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Can Yayınları ifşa etti; Hürriyet’ten satılık röportaj! Parayı veren 'Türkiye'nin En İyi İşvereni'

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Can Yayınları ifşa etti; Hürriyet’ten satılık röportaj! Parayı veren 'Türkiye'nin En İyi İşvereni'
Can Yayınları ifşa etti; Hürriyet’ten satılık röportaj! Parayı veren 'Türkiye'nin En İyi İşvereni'

Türkiye'nin önemli yayınevlerinden Can Yayınları'nın sahibi Can Öz, Hürriyet Gazetesi'nin 'Türkiye'nin En İyi İşverenleri' çalışması kapsamında 'parayla röportaj' tarifesi hazırlandığını 'Pes' diyerek duyurdu. 

'Parayla röportaj tarifesini' Twitter hesabından duyuran Can Öz "Şimdi gelen e-maile bak. Hürriyet gazetesinde "Türkiye'nin en iyi işverenleri" arasında anılmak için parayla satılan röportaj tarifesi. Buna para veren ne olsun. Üstelik "Bu bir ilandır" ibaresi de olmayacakmış. Pes" diye yazdı. 

Hürriyet gazetesinden e -posta yoluyla gönderilen duyuruda şöyle denildi: 

"Hürriyet ana gazetede 30 Nisan Perşembe günü ekonomi sayfaları sonrası yer alan Türkiye baskısı sayfalarda 'Türkiye'in En İyi İşverenleri' incelemesi yayımlanacaktır. 

Bu çalışmamızda, en iyi işveren olabilme teması çerçevesinde özel röportajlara yer verilirken herhangi bir liste YAYIMLANMAYACAKTIR. Firmaların görünürlükleri, kendi satın alacakları alanlardaki kullanacakları özel haber-röportajlarıyla ve/veya ilanlarıyla söz konusu olabilecektir. 

Advertorial katılımınızda editörlerimizin paylaşacakları sorulara vereceğiniz yanıtlara veya göndereceğiniz metne ilgili yetkilinizin görseli ve kurum logonuzla birlikte yer verilecektir. (Advertorial çalışmanızın her hangi bir yerinde 'bu bir ilandır' veya 'advertorial gibi bir ibare BULUNMAYACAKTIR.)

 

Katılımcı şirketlerimize ilan tarifesi üzerinden yüzde 45-yüzde 55 indirim uygulanacaktır. "

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