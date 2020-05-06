  • BIST 98.400
  • Altın 390,307
  • Dolar 7,1844
  • Euro 7,7561
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Can Yılmaz: Mal mısınız, hayırsever mi?

»
Yazar Can Yılmaz, hayırseverlerin poz verip sosyal medyada kendilerini paylaşmasına sert tepki gösterdi.
Can Yılmaz: Mal mısınız, hayırsever mi?

Yazar Can Yılmaz, hayırseverlerin poz verip sosyal medyada kendilerini paylaşmasına sert tepki gösterdi.

Zafer Algöz ile birlikte yaptığı Burda Olan Burda Kalır programıyla salgın döneminde dikkat çeken Can Yılmaz, mahalle bakkallarındaki veresiye defterlerindeki borcu ödeyip kameralara poz verenleri eleştirdi.

Konuyla ilgili bir tweet atan Can Yılmaz, şöyle dedi:

“Mahalle bakkalının veresiye defterinde bulunan borçları ödedikten sonra niye dükkânda fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşıyorsunuz ? Mal mısınız? Hayırsever mi? ‘Hiç şüphesiz ki Allah, yaptığınız her hayrı bilir’ Instagram'a gerek yok…”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Koca: İstiklal Caddesi bugün iyi bir görüntü vermedi, kalabalık için çok erken06 Mayıs 2020 Çarşamba 13:41
  • Dolar/TL Kuru Bugün de Yüzde 1'den Fazla Yükselerek 7,15'i Aştı06 Mayıs 2020 Çarşamba 13:20
  • Türk ve Yunan jetleri arasında Ege'de it dalaşı06 Mayıs 2020 Çarşamba 12:54
  • İstanbul’da İstiklal Caddesindeki Kalabalığa Türkiye Sağlık Bakanı Tepki Gösterdi06 Mayıs 2020 Çarşamba 11:47
  • Bilim Kurulu Üyesi Prof. Çelik: İmmün plazma tedavisi hastaları çabuk iyileştiriyor06 Mayıs 2020 Çarşamba 10:27
  • THY Haziran'da 19 Ülkeye Uçuş Başlatacak06 Mayıs 2020 Çarşamba 09:20
  • Akit TV'de 'oruç açma önerisi': Bir insan çok özlemiş, dayanamamışsa hanımıyla da açabilir!05 Mayıs 2020 Salı 21:53
  • Diyanet tartışması sonrası Erdoğan'dan baro ve tabip odalarının yapısı için düzenleme açıklaması05 Mayıs 2020 Salı 20:28
  • Erdoğan: Kurallara riayet edilmezse koronavirüs tedbirlerini yeniden sıkılaştırabiliriz05 Mayıs 2020 Salı 20:27
  • Dilan Çiçek Deniz: Kanepeyle sevgi ve saygı çerçevesinde bir ilişkim var05 Mayıs 2020 Salı 18:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti