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Çanakkale Belediyesi ile Gazimağusa Belediyesi kardeş şehir oluyor

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Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.
Çanakkale Belediyesi ile Gazimağusa Belediyesi kardeş şehir oluyor

Gazimağusa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Gazimağusa Belediyesi ile Çanakkale Belediyesi arasında var olan ilişkilerin resmileştirilmesi ve kardeşlik ilişkisinin kurulması konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa Belediyesinin Çanakkale Belediyesi ile kardeş şehir olması için sadece imzaların atılması işleminin kaldığını söyledi. 

 “Çanakkale bizim için çok çok önemlidir. Onların da bizi çok sevdiğini biliyoruz” şeklinde konuşan Arter, Gazimağusa’da, Çanakkale isminde şehitliğin, mahallenin, ortaokulun ve spor kulübünün bulunduğunu, bundan dolayı Çanakkale ile çok güçlü bağlar kurulduğunu belirtti.

Başkan Ülgür Gökhan’ı Gazimağusa Belediyesinde görmekten mutlu olduğunu ifade eden Başkan Arter, bu ziyaretin Çanakkale Belediyesinin tecrübelerinden faydalanmalarına vesile olacağını ifade etti.

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