“Çanakkale Destanı” adlı tiyatro gösterimi LAÜ’de sahnelendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğrenci Dekanlığı, Tiyatro Kulübü ve Müzikal Renkler Kulübü tarafından organize edilen “Çanakkale Destanı” adlı tiyatro gösterimi, Rauf Raif Denktaş Konferans Salonu’nda sahnelendi.

LAÜ’nün iki öğrenci kulübü ortak bir çalışmaya imza attılar

LAÜ Tiyatro Kulübü ve Müzikal Renkler Kulübü Çanakkale şehitlerini anma programı çerçevesinde Çanakkale Destanı adlı oyunu sahnelediler. Aylardır iki kulüp üyelerinin de özenli çalışması sonucu sahnelenen oyun yoğun ilgi gördü. Seyirciyle buluşan Çanakkale programını öğrencilerin yanı sıra akademisyenler de ilgi ile izledi.

Tiyatro Gösterimi büyük ilgi gördü

Tiyatro Kulübü Başkan ve Yönetmeni Öykü Gül Seçkin; “İnanın çok heyecanlıyım. Böylesine bir destanın yazıldığı, öneminin büyük olduğu Çanakkale’yi bir nebze olsun anmaya çalışmak, bu oyunu yönetmek onur vericiydi. Güz döneminde “Bir Takım Tiyatral İşler” oyunuyla adından sıkça söz ettiren LAÜ Tiyatro Kulübü, yine beklenilen yoğun ilgiyle karşılandı” dedi.

Müzikal Renkler Kulübü Başkanı Gonca Hor; ‘’İki kulübün birleşmesi ve ortak bir çalışmaya imza atmış olmasından dolayı mutluyum. Gelen misafirlerimize çok teşekkür ederiz” diyerek kulüplerin danışman hocası Yrd. Doç. Dr. Ayşe Bengisoy ile her iki kulüpte görev alan ve yoğun bir tempoda çalışan arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.