Çanakkale Kamp liderlerinin KKTC ziyaretine 380 BİN TL
Bakanlar kurulu kararı ile tartışmalı Çankkale Kamplarında KKKTC'li öğrencilere refaket eden lidlerin KKTC'yi ziyareti için 380 BİN TL ödenme kararı çıktı.
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