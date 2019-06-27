  • BIST 95.417
  • Altın 260,826
  • Dolar 5,7660
  • Euro 6,5620
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Çanakkale kampı cinsiyet ayrımı temelinde yapılacak… Karşı çıkılmalı

» »
Çanakkale kampı cinsiyet ayrımı temelinde yapılacak… Karşı çıkılmalı
Çanakkale kampı cinsiyet ayrımı temelinde yapılacak… Karşı çıkılmalı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen ve bu yıl 20 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından okullara duyurulan Çanakkale kampının cinsiyet ayrımı temelinde gerçekleştirileceğini dile getirdi.

“Bu kamp muhafazakârlığın açık bir şekilde yobazlığa dönüştürüldüğü haremlik selamlık bir uygulamadır” diyen Eylem, “Bunun ülkemizde gerçekleştirilmesi anayasa ve milli eğitim yasamıza aykırıdır” ifadesini kullandı.
Eylem yaptığı yazılı açıklamada, “KTOEÖS olarak öğretmenlerimize, velilerimize, tüm toplumumuza, toplum mühendisliği hedeflenerek organize edilen ideolojik kamplara, organizasyonlara ve tüm çalışmalara karşı çıkılması için çağrı yapar, bir kez daha birlikte toplumsal mücadeleye davet ederiz” ifadelerine yer verdi.

“Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen bu kamplarda yapılan siyasi propagandalarla bu kampların amacı, hedefi belirlenmiş ideolojik bir kamp olduğu ortaya çıkmıştır” diyen Eylem, şöyle devam etti:

“Bu doğrultuda çocuklarımız baskılara, tehditlere maruz kalmış çocuk hakları ihlali olan kabul edilemez bu duruma yetkililerimiz göz yumup hasıraltı ederek suç işlemiştir. Ülkemizde 90'lı yıllardan beri sivil savunma, AKP, elçilik tarafından kurdurulan vakıflar, dernekler, partiler, yurtlar ve sendikalarla dozu artırılarak sürdürülen dönüştürme çalışmaları yapılmaktadır. Çanakkale kampı bu toplumun geleceğinin insan modelini oluşturmak için yapılan bu çalışmaların bir parçası olan bir projedir. Bu çalışmalar, eğitim bakanlığına ve her kurumumuzun içine farklı görevlerle elçilik memurlarının atanmasıyla sürdürülmektedir. Kuran kursları, toplu iftarlar, gizli organizasyonlar, yüzlerce imam, dini görevli atamaları boşuna değildir, hedefi bellidir. Siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve dini dayatmalara boyun eğen geçmiş gelmiş tüm hükümetler hedeflenen toplumsal dönüşüme katkı koymaktadır.”

EĞİTİM ÇALIŞMALARI

Sendikanın, eğitime, kültüre, değerlere, nüfus yapısına, yasalara karşı yapılan saldırılara, projelere, hedeflenen yurttaş modeliyle gelecekte oluşturulması planlanan toplum modeline karşı çıkarak mücadele verdiğini savunan Eylem, “ Bu bağlamda, düşünen, eleştiren, sorgulayan bireyler yetiştirilmesi için, bilimsel, demokratik, laik eğitim ve toplum yapısı için öğretmenlerimize yönelik eğitim çalışmalarından birini daha gerçekleştirmiştir” dedi.  

Eylem, 25-27 Haziran tarihleri arasında 'Düşünen Sınıf için Eleştirel Düşünme ve Okuma Yöntem ve Teknikleri Eğitimi'nin birincisinin Türkiye Felsefe Birimi başkanı, emekli felsefe öğretmeni Nuran Direk tarafından verildiğini kaydetti.

Eylem, “Toplumların geleceğini belirleyen en etkili gücün eğitim olduğunun bilinciyle öğretmenlerimize yönelik bu eğitimlere devam edecek dogmatik eğitimle biat eden bireyler ve toplum yapısı oluşturulmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul Üniversitesi’nde "Photoshop'la yazı eklersiniz" diyerek boş pankartı engellediler12 Haziran 2019 Çarşamba 14:12
  • YÖK'ten KKTC üniversitelerine 'denklik' açıklaması...11 Haziran 2019 Salı 11:42
  • Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 15 Haziran cumartesi - 16 Haziran pazar yapılacak10 Haziran 2019 Pazartesi 17:06
  • KTÖS’ten eğitim için öneriler10 Haziran 2019 Pazartesi 16:56
  • Yaz tatili başladı10 Haziran 2019 Pazartesi 09:38
  • Okullarda yaz tatili başlıyor07 Haziran 2019 Cuma 16:43
  • Sağlıklı Beslenme İçin Süt Gerekli01 Haziran 2019 Cumartesi 12:32
  • DAÜ’den Turizm ve Otel İşletmeciliği öğrencilerine büyük fırsat28 Mayıs 2019 Salı 15:16
  • YDÜ Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Korosu’ndan Bellapais’te Sıla 4 Şarkıları konseri27 Mayıs 2019 Pazartesi 16:16
  • Kolej Giriş Sınavı’nın 2. basamağı yarın24 Mayıs 2019 Cuma 15:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti