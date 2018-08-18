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Çanakkale Kampı’nda 38 öğrenci yemeklerden zehirlendi!

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Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın her yıl ortaklaşa düzenlediği Çanakkale kampının son gününde, yemeklerden dolayı 38 öğrenci zehirlendi.
Çanakkale Kampı’nda 38 öğrenci yemeklerden zehirlendi!

Çanakkale’de çeşitli hastanelere kaldırılan 35 öğrenci ayakta tedavi edilerek yurda döndü. Hastanede müşahede altına alınarak tedavi edilen 3 öğrencinin ise 2 öğretmen nezaretinde bu akşam KKTC’ye dönmesi bekleniyor.

Geçen günlerde Çanakkale kampında yaşanan küfür skandalının etkisi hafızalardan silinmemişken, bu kez de zehirlenme vakası yaşandı.
Kampın son gününde, rehber öğretmenler ve öğrencilere verilen yemeklerden dolayı 38 öğrenci zehirlendi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, yaşananları BRT’ye değerlendirdi.

Bakan Özyiğit, Çanakkale kamplarıyla ilgili geçen yıl bir takım spekülasyon çıktığını bunun üzerine bu yıl tedbirler aldıklarını anlattı.

Kampın öneminin büyük olduğunu, amacın Mustafa Kemal’in verdiği kurtuluş mücadelesinin anlatılması ve tarihi truva kentinin yerinde incelenmesi olduğunu söyleyen Özyiğit, ancak zaman zaman bazı sıkıntıların yaşandığını kaydetti.

Bakan Özyiğit, bu yılki kamp gezilerinin olumlu geçtiğini ancak öğrencilerin davranışlarını hazmedemeyen bazı kişilerin sarfettiği lafların şikayet konusu olduğunu ve akabinde de yetkililerin o kişileri görevden uzaklaştırdığını anımsattı.

Zehirlenme olayı ile ilgili olarak da Bakan Özyiğit, konunun yakın takiplerinde olduğunu anlattı.

Özyiğit “Dün akşam dönüş yolculuğunda 38 öğrencinin rahatsızlandığını öğrendik, öğrencilerden 3’ü ayakta tedavi gördü. 35’i ise hastaneye başvurdu. Hastanedeki tedavilerinin ardından 32 öğrenci uçağa yetiştirildi. Ancak yatırılarak tedavi altına alınan 3 öğrenci ve 2 öğretmen orada kaldı. Söz konusu 3 öğrencinin de durumları iyidir ve bu akşam radaki son kafile ile adaya dönecekler.” Dedi.

BRT/

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