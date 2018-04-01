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Çanakkale Şehitleri Yakın Doğu Üniversitesi’nde Anıldı…

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Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı tarafından, Çanakkale Şehitlerini Anma programı düzenlendi.  Anma programı çerçevesinde sanal müze, kısa film ve tiyatro gösterimi yapıldı.
Çanakkale Şehitleri Yakın Doğu Üniversitesi’nde Anıldı…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, anma etkinliği programına, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Müşavirleri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı ve Yönetimi, bazı  ocak ve parti başkanları, öğrenci teşkilatları, Yakın Doğu Üniversitesi Kızılay Kulübü Başkanı ve Yönetimi, Kıbrıs Eğitim Kültür ve Sanat Derneği Başkanı ve Yönetimi, Ahıska Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı ve Yönetimi ile Yakın Doğu’lu  Öğrenciler katılım sağladı.
Çanakkale Şehitlerini anma günü çerçevesinde Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4'te yer alan etkinlikte, Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı ve Tiyatro Kulübü işbirliği ile "Çanakkale'de Destansı Kardeşlik" tiyatro gösterimi yapıldı. Ali Birsen’in yazıp yönettiği "Çanakkale'de Destansı Kardeşlik" adlı tiyatro oyunu izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Katılımcılar tarafından beğeni toplayan oyun dakikalarca ayakta alkışlandı.

Sanat Toplumu Zenginleştirir
Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz, sanatın önemine değinerek, sanatın toplumsal bir çaba olduğunu belirterek, sanatın toplumdan gelip yine topluma döneceğini bu yüzden de toplumun değerli bireylerini yetiştiren üniversitede de sanata ve sanatçıya her dönem destek verileceğini söyledi.

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