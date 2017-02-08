Çanakkale'de Depremzedelere İş İmkanı Tanınacak

Çanakkale Biga'da faaliyet gösteren İÇDAŞ, kapasitesinin yüzde 10'u oranında istihdam yapacağını belirtti. Firma, önceliği deprem bölgesindeki gençlere tanıyacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seferberlik çağrısı, Çanakkale'den yanıt buldu. Çanakkale'nin Biga ilçesinde faaliyet gösteren İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş, kapasitesinin yüzde 10'u oranında istihdam yapacak. Firma, önceliği deprem bölgesindeki gençlere tanıdı.

500 KİŞİ İSTİHDAM EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün başlattığı istihdam seferberliğinde Çanakkale en hızlı hareket eden il oldu. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'nın yönetiminde ve koordinasyonunda yürütülen seferberlikte hedef 10 günde yüzde 10 istihdam artışı olarak belirlendi. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO), Vali Orhan Tavlı'nın direktifi ile yüzde 10 istihdam artışı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin üzerinden daha 12 saat bile geçmeden sahaya indi. İstihdam için düğmeye basan ilk şirketlerde birisi de İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş oldu. Çanakkale'nin Biga ilçesinde kurulu fabrikalarıyla bölgede faaliyette bulunan İÇDAŞ, 5 bin kişilik kapasitesinin yüzde 10'u olan 500 kişi istihdam etmek için çalışmalara başladı. Şirket, ilk önceliği ise deprem bölgesine verdi. Ayvacık ilçesinde depremden etkilenen köyleri dolaşan İÇDAŞ Çelikhaneler Müdürü Eyüp Tan, bölgedeki gençleri iş olanağı konusunda bilgilendirdi.a

"YEME-İÇME, BARINMA GİBİ HER İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAĞIZ"

Tan, Yukarıköy'de gençlerle yaptığı görüşmenin ardından, "Bildiğiniz üzere dün sayın Cumhurbaşkanımız istihdamın artırılması yönünde bir talimat verdi. Firmaların yüzde 5 olarak mutlaka artırması gerektiğini söyledi. Biz, sayın valimizin talimatıyla, İÇDAŞ olarak bunu yüzde 10 olarak uygulamaya karar verdik. Ortalama 5 bin çalışanımız var. Yani bu demek oluyor ki, Çanakkale bölgesinden 500 kişiyi işe alacağız. İŞKUR'la beraber sertifikalandıracağız. Bunlara 3 ay boyunca barınma, yeme içme her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağız. Maaşlarını da alacaklar bu süre zarfında. Ondan sonra da çalışacakları bölüme göre, mesleki yeterlilikleri sağlandıktan sonra yerleştireceğiz. Bu sosyal proje olarak yaptığımız bir hizmet. Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine, talimat yüzde 5'di, biz yüzde 10'a çıkardık. İlk olarak deprem bölgesindeyiz. Bütün köyleri dolaşarak buraya geldik. Zaten koordinasyon merkezi burası. Gezdiğimiz köylerde form bıraktık. Burada da arkadaşlarla görüşüyoruz, hem buranın ihtiyaçlarını karşılıyoruz, hem de iş olanağı sağlamaya çalışıyoruz. Siz de biliyorsunuz ki ilkokul mezunu, askerliğini yapmamış kimseyi kimse işe almıyor. Ama biz bunu, İŞKUR'la birlikte, 3 ay çerisinde kendi fabrikamızın imkanlarıyla lojmanlarımızda tutup yetiştireceğiz, sertifikalandıracağız. Ondan sonra da çelikhane, haddehane, termik santral gibi yeterliliklerine göre uygunluklarına göre, kendi istedikleri yerlere göre yerleştireceğiz. İstihdamı yüzde 10 olarak artıracağız" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Eyüp Tan'ın bilgilendirmesinin ardından sağlanan olanaktan memnun olduklarını söyleyen köy gençleri, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bize iş vereceklermiş. Tabi bizde girmek isteriz. Bu zamanda hele ki. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Köyde çiftçilik yapıyoruz. Bu imkandan faydalanmak isteriz" diye konuştular.