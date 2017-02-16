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Çanakkale'de yine deprem

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Çanakkale'de yine deprem
Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde bu sabah 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde bu sabah 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, merkez üssü Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi ve Babakale’de saat 03.19’da Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 14.1 kilometre derinliğindeki deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.  Bölgede 4.6’lık depremin ardından ise en büyüğü 3.0 olmak üzere 7 artçı sarsıntı daha oldu.

Girit açıklarında da 4.5 büyüklüğünde deprem

Bu arada Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, Akdeniz’de merkez üssü Girit Adası açıklarında saat 02.01’de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

 

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