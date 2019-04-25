Çanakkale'deki Şafak Ayini törenleri, ‘Türkler’e yasak...İşte nedeni

Tayyip Erdoğan’ın “Kimi ayakta, kimi tabutta geri döndüler” açıklaması sonrasında Türkiye’den giden talep ve “güvenlik gerekçesi” ile Gelibolu Yarımadası’nda Anzak Günü Şafak Ayini Töreni alanlarına Türklerin girişinin yasaklandığı ortaya çıktı.

Erdoğan’ın Yeni Zelanda’daki camiye terör saldırısı sonrası yaptığı sert açıklamaların ardından Avustralyalıların Çanakkale’de bugün gerçekleştireceği etkinlikler kapsamında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için yasak kararı verildiği ortaya çıktı. Türk makamlarının, Avustralyalı yetkililere bugün gerçekleştirilecek Şafak törenine Türk vatandaşlarının katılmaması yönünde tavsiyede bulunduğu, bu tavsiye doğrultusunda “güvenlik” gerekçe gösterilerek Avustralya Gaziler Bakanlığı’nın tören alanına rehberler dahil Türklerin giremeyeceğini duyurdu.



Kayıt kabul edilmeyecek



Avustralya Gaziler Bakanlığı’-nın etkinliklere ilişkin açıklamasına Cumhuriyet ulaştı. Açıklamada, “Türk yetkililer, Avustralya Gaziler Bakanlığı ve Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri’ne 25 Nisan’da Gelibolu’daki Anzak günü hizmetinde Türk vatandaşlarına katılım kayıtlarını kabul edemeyeceğimizi bildirdiler” denildi. Türk yetkililerin 2015’te de benzer bir karar verdiğinin amınsatıldığı açıklamada, “Avustralya ve Yeni Zelanda hükümetleri her zaman Türk vatandaşlarına katılımlarından memnuniyet duydular. Bu karar, Avustralyalılar, Yeni Zelandalılar ve diğer kayıtlı misafirlerin Çanakkale’ye seyahat etmesini engellemeyecek ve etkilemeyecektir” ifadeleri yer aldı. Kararın dün gece 00.30’dan itibaren geçerli olduğu ve rehberler, tur operatörleri ve şoförleri de kapsadığı öğrenildi.



Erdoğan, Yeni Zellanda saldırısı sonrası “Çanakkale’den 104 yıl sonra bir kez daha sesleniyor ve diyoruz ki mesajınızı aldık. Dedeleriniz geldiler, burada olduğumuzu gördüler. Kimi ayakta kimi tabutta geri döndüler. Aynı niyetle gelecekseniz sizi de bekleriz. Sizleri de dedeleriniz gibi uğurlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın” demiş, Avustralya ve Yeni Zellanda’dan tepkilere neden olmuştu.