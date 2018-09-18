  • BIST 95.343
  • Altın 247,426
  • Dolar 6,4049
  • Euro 7,4834
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKADAÜ, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor

Çanakkale'deki termik santralde patlama

»
Çanakkale'nin Çan ilçesindeki bir termik santralin buhar kazanında patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.
Çanakkale'deki termik santralde patlama

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki bir termik santralin buhar kazanında patlama meydana geldi.

Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

ODAŞ Elektrik Üretim A.Ş. tarafından işletilen ve yerli kömürle çalışan 330 Megavat kurulu güce sahip termik santralde bugün öğle saatlerinde kazanda patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından da yangın çıktı. Olay yerine AFAD, UMKE, 112ÿAcil ve jandarma ekipleri sevk edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • SON DAKİKA | Erdoğan'dan Merkez Bankası'na: Sabır da bir yere kadar14 Eylül 2018 Cuma 12:00
  • 'İsrail askeri kıyafeti giyen Türk ben değilim, ismimi kullanmışlar'14 Eylül 2018 Cuma 09:53
  • TRT’ye ‘terör’ cezası14 Eylül 2018 Cuma 09:21
  • Yavru kediye tecavüze 3 yıl hapis14 Eylül 2018 Cuma 09:10
  • İsrail Ordusu’nda bir Türk kızı12 Eylül 2018 Çarşamba 11:33
  • Reyhanlı saldırısını planlayan zanlı yakalandı12 Eylül 2018 Çarşamba 11:25
  • İlk kez ortaya çıktı: ABD gizli diplomatik belgelerinde 12 Eylül darbesi!12 Eylül 2018 Çarşamba 10:38
  • Avusturyalı gazeteci Türkiye'de gözaltına alındı12 Eylül 2018 Çarşamba 10:25
  • İlk kez ortaya çıktı: ABD gizli diplomatik belgelerinde 12 Eylül darbesi!12 Eylül 2018 Çarşamba 10:20
  • Avusturya Türkiye'de gözaltına gazetecinin serbest bırakılmasını talep etti12 Eylül 2018 Çarşamba 08:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti