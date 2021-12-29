Canaltay: “2022’nin En Önemli Projesi Dijitalleşme”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, UBP Milletvekili Adayı Resmiye Eroğlu Canaltay, 2021 yılında bakanlıkta başlatılan ancak tamamlanamayan projelerin 2022’de tamamlanmasını hedeflediklerini belirterek, bunlardan en önemlisinin dijitalleşme olduğunu söyledi.

Canaltay, bu sabah katıldığı programda yaptığı konuşmada, bakanlığın çalışmaları ve erken genel seçim konusunda açıklamalarda bulundu.

Canaltay, göreve geldiği günden bu yanan pratik çözümlere odaklanarak projeler ürettiklerini ve her konuya özel bir ekip oluşturarak sorunları çözme yoluna gittiklerini aktardı.

KKTC’de kullanılan teknolojinin dünyanın çok gerisinde olduğunu belirten Canaltay, dijitalleşme ve fiber-optik altyapının çok önemli olduğunu, bu konuda başlatılan çalışmaların 2022’de sonuçlandırılması için tüm hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Canaltay, yurt dışında yaşayan konusunda uzmanlaşmış Kıbrıslı Türklerle, projelere katkı koymaları için birlikte çalıştıklarını belirterek “Yurt dışında yaşayan ve konusunda uzman olan Kıbrıslı Türklerin varlığından kaç kişi haberdar ve bunlardan ne kadar yararlanabiliyoruz?” diyen Canaltay, aynı şekilde ülkedeki üniversitelerde görev yapan bilim adamlarından da gerektiği şekilde yararlanılmadığının altını çizdi.

“TÜM OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN BAŞARILI OLDUK”

Şubat ile Kasım 2021 arasındaki dokuz aylık sürede, tüm bütçenin salgına gittiği, onaylanan projelerin mali kaynağının geç ulaştığı ortamda, tüm olumsuzluklara rağmen başarılı olduklarını belirten Canaltay, “2022’ye kalan projeler hayata geçtiği zaman, özellikle dijitalleşme gerçekleştiğinde ülkenin önü açılacak” dedi.

Dijitalleşme ile birlikte her eve fiber-optik altyapı projesinin bulunduğunu, bunun da İskele’de belirlenen bir pilot bölge ile yer yer hayata geçirilmeye başlandığını belirtti.

Dijitalleşme ile birlikte E-Devlet projesinin de hayata geçirileceğini, sağlıktan ticarete, eğitimden iş kurmaya kadar vatandaşın tüm resmi işlemlerini evinde oturarak gerçekleştirebileceğinin altını çizen Bayındırlık ve Ulaştırma bakanı, “Evinizde oturup tüm devlet dairelerindeki işlerinizi masa başından halledebiliyorsanız bu trafikte, hava kirliliğinde azalmaya neden olur, vakitten ve enerjiden de büyük tasarruf sağlarız” dedi.

YENİ ERCAN İÇİN YENİ HEDEF 2022’NİN YAZ AYLARI

Yeni Ercan Havalimanı’nın büyük olasılıkla 2022’nin yaz aylarında tamamlanacağını da aktaran Canaltay, “Orasının açılmasıyla birlikte ülke ekonomisine büyük katkısı olacak. O konuda da bir ekip kurduk. Her hafta toplantı yapılıp rapor hazırlandı. Eksiklikleri çözmeye çalıştık ve devlet olarak üzerimize düşen önemli görevleri yerine getirdik. Yapımcı şirket pandemi nedeniyle siparişlerini yetiştiremedi. Ancak şimdi siparişleri veriyorlar ve eksikler tamamlıyorlar. Bu konuda çok mağduriyet yaşadık. Sebepleri araştırıp kamuoyu ile paylaşılmalı” şeklinde konuştu.

Bakan Canaltay, bakanlığın 2022’de gerçekleştireceği projeler arasında öncelikli olarak 322km’lik köy yollarının bulunduğunu, 322km’ye ek olarak eksik bırakılan bölgeler için bir 60-70km’lik yol projesinin daha uygulamaya konacağını ve tamamlanacağını söyledi.

Girne Batı Çevre Yolu’nun Alsancak’a kadar olan kısmı için ihaleye çıkılacağını da belirten Canaltay, buna ek olarak kavşak ve çemberlerin aydınlatılması, yol güvenliği ve trafik güvenliği projeleri bulunduğunu söyledi.

“KAMULAŞTIRMA SORUNU ÜLKENİN ÖNÜNÜ TIKIYOR”

Karayolları konusunda kamulaştırma ve ihale yasalarının değişmesi gerektiğinin altını çizen Canaltay sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kamulaştırma ve ihale yasasının değiştirilmesi lazım aksi halde ülkenin önü açılmayacak. Lefke yolu sekiz senedir bitirilemedi. Nedenini anlamakta zorlanıyorum. Lefkoşa Çevre Yolu’nda neden bu kadar beklendi? Çayırova-İskele Yolu, Balalan-Yenierenköy Yolu... yollar yarım kaldığı için yapılan işler eskiyor. Bu nasıl vicdandır anlamakta zorlanıyorum. Niyet ülkeye hizmet olsaydı sorunlar pratik bir şekilde çözülebilirdi.”

Kamulaştırma sorunlarını çözerken konuya anlayışla yaklaşan mal sahiplerine teşekkür eden Canaltay, “insanları konuşarak ikna ettik. Bunca sene bunu yapmak bu kadar zor muydu?” diye sordu.

“BİRLİKTE HAREKET EDERSEK SIKINTILARI AŞABİLİRİZ”

Canaltay, 2021’in pandemi nedeniyle her açıdan zorlu bir yıl olduğunu, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) tek başına iktidara gelmesiyle, siyasette yakalanacak istikrar ile birlikte halkın bütün olarak hareket etmesi 2022’de öngörülen dezavantajların avantaja dönüştürüleceğini kaydetti.

“Herkes inanır ve birlikte hareket ederse ekonomik sıkıntıları aşabiliriz. İnsanlar çarşıya giderken ne alacağı yerine ne alamayacağını düşünürse bu acı reçetedir. Ancak birlik ve beraberliğimizden alacağımız güç ile hareket edip reformları hayata geçirebilirsek, bu tüm topluma kalkınma olarak geri dönecek ve herkesin mutlu olmasını sağlayacak” diyen Canaltay, ekonomik krize karşı alınacak önlemler bulunduğunu, ancak en etkili önlemin üretim olduğunu vurguladı.

Canaltay şöyle konuştu:

“Bütün dünya üretim konusunda artık ciddiyetle üzerinde dururken, iklim değişikliğini de göz önünde bulunarak üretim politikamıza bir yön vermemiz gerekiyor. Proje üretmemiz gerekiyor. Bunların hepsi uyumlu bir hükümet ile olur. 4 senede 4 hükümetin halka verebileceği şeyler sınırlı. Tek başına hükümet artık ülke için gerekli. Her konuda reform yapmamız lazım. Önce beyinlerimizde reform yapmalıyız. Üretimde ve eğitimde de reformlara ihtiyaç var. Halk olarak bunu talep etmemiz gerekiyor.”

“BOYKOT ÇAĞRISI YAPILMASI ANLAMSIZ”

Seçimler için boykot çağrısı yapılmasını anlamsız bulduğunu, boykot edenlerin söz hakkının olmadığını dile getiren Bakan Canaltay, herkesin, görüşü ne olursa olsun siyasi iradesini sandığa yansıtması gerektiğini vurguladı.

Siyasetin çözüm bulma sanatı olduğunu belirten Canaltay, “Çözüm bulacaksınız, gerektiği yerde ikna edeceksiniz. Ülkeler önemli bir adım atacağında halkını ikna ederek yapar. İşler halkın size olan inancıyla yürür. Halk size inanmazsa hiç bir şey başaramazsınız. Şu anda güvensizlik pompalanıyor. Muhakkak siyasilerin de bunda rolü var” dedi.

Canaltay, yaklaşan seçimlerle ilgili değerlendirmede bulunurken UBP olarak birlik içerisinde ve heyecanla hareket ettiğini ancak pandemi ve ekonomik kriz nedeniyle evden eve dolaşıp kampanya yapılamadığını belirtti.

“Gittiğimiz yerlerde çok iyi karşılanıyoruz. İnsanlarla konuşuyoruz. Ancak sokakta seçim havası ve o heyecanı göremedik” diyen Canaltay, yılbaşından sonra maaş ödemeleri ile birlikte insanların rahatlayacağını ve güven geleceğini, UBP’ye olan güvenin de daha da pekişeceğini aktardı.

“UBP’NİN TEK BAŞINA İKTİDARI İSTİKRAR GETİRECEK”

Bakan Canaltay, UBP’nin tek başına iktidar olmasının ülkeye istikrar getireceğini belirterek, “Ülke için istikrar istiyorsak UBP’nin tek başına iktidara gelmesi lazım. Halk koalisyonlardan bıktı. Ülke 3’lü 5’li koalisyonlarla yönetilemez. Reform ve kalınma planı lazımken, anlaşamayacağım biriyle hareket edersem ne olacak? Halk bundan memnun mu? Her iki yılda bir hükümet değiştirmekten memnun mu? Eminim ki halk bunları sorguluyor. Bir kısım boykot bir kısım başka bir şey söylüyor ama gerçeği halk görecek” dedi.

Canaltay sözlerine şöyle devam etti:

“Tek başına ayakta durabilmek için, gençlerin göç etmemesi için annelerin kaygılarını dindirmek için istikrarlı bir hükümete ihtiyaç vardır. Şımarık çocukluk dönemi ve hayal dünyası bitti. Artık denizin sonundayız. Anavatan ile zor günleri birlikte atlatacağız ancak bundan önce bu reformları yapmamız gerekiyor. ‘Ben oynamam’ deyip sahadan çekilme dönemi bitti. Halka bu doğruları söylememiz lazım. TL kullanmanın dezavantajını avantaja çevirmemiz lazım. Oturup halimize ağlama zamanı değildir. Tüm halkımızın bu konuda karar vererek istikrarlı bir hükümet seçecek konumdadır ve halk bu gerçekleri biliyor.”

Canaltay, seçime katılacak diğer partilere hayal satarak siyaset yapmama çağrısında da bulundu.

“KADINLARIN SİYASETTE OLMASI TOPLUM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Kadın adaylar konusunda da değerlendirmede bulunan Canaltay, “Kadınların siyasette olması toplulumuzun ileriye gitmesi açısından çok önemli. Kadınların bazı konulara daha duyarlı yaklaştıklarını görüyoruz Daha pratik çözümler üretebildiklerine inanıyorum. Kadının olduğu yerde bazı şeyler çok daha kolay değişiyor” şeklinde konuştu.

Son olarak 2022 yılı için temennilerini aktaran Canaltay, “2021 umutlarımızın çok yeşerdiği bir dönem oldu mu bilemiyorum. Her yıl bizim için bir tecrübedir. Her yeni yıl da bizim için bir heyecandır. 2022 yılının huzurlu, toplumsal barışın sağlandığı, dünyada barışın hüküm sürdüğü ve en önemlisi, sağlıklı bir yıl olmasını diliyorum. Pandemi bizi bayağı bir yıprattı. Pandeminin olmayacağı ve kısıtlamaların olmadığı özgür bir yıl olmasını diliyorum” dedi.