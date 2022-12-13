Canaltay: 2023’ü Atılım Yılı Yapmamız Bizim En Büyük Hedefimizden Bir Tanesidir

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye, Bütçe ve Plan Komitesiyaklaşık iki haftadır sürdürdüğü 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerini tamamladı.

Meclis Ekonomi Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay BRT’ye yaptığı açıklamada,yapılan düzenlemelerden dolayı Bütçede On milyonluk bir artış gerçekleştiğini buna bağlı olarak da bütçe açığının 3 Milyar 50 milyondan 3 Milyar 60 Milyona yükseldiğini belirtti.

Canaltay, Komite olarak gelir getirici yasaların bir an önce geçirilmesi gerektiğini belirterek, Forex, elektronik şans oyunları ve kaldıraçlı forex işlemleri ile kripto yasasının geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Canaltay, “Bu yasaları çok kısa sürede geçirirsek emin olun ki bu ülkenin bütçe açığına çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Yüzde 80 devletin en büyük gideri cari giderlerdir. Yüzde 80 cari gideri olan bir ülkede kalkınma bekleyemesiniz. Kalkınma bekleyebilmek için bazı gelirlerin arttırılması şart. Bugün Türkiye’nin desteği ile birçok yatırımları birçok altyapı yatırımlarını yapıyoruz.Bizim devlet ve bakanlıklar olarak da yatırımlar yapmamız lazım. Biz bir yatırım bütçesi maalesef hazırlayamıyoruz. Bütçe tekniklerini tekrardan gözden geçirmek gerekir yatırımların daha fazla olabilmesi içimn bütçede bu kalemlerin ayrılması lazım.” dedi.

Belediyelerin bütçesine ilişkin de açıklama yapan Resmiye Canaltay, belediyelerin hak ettikleri geliri alamadıkları için hükümetlerin genelde eleştiriye maruz kaldığına işaret ederek ilk kez belediyelerle ilgili geçekçi bir bütçe yapıldığını söyledi.

Uzmanların, dünyada 2023 yılının yine ekonomik anlamda zorluklarla geçeceğini belirttiğini ifade eden Resmiye Canaltay, 2023 yılına yönelik beklentilerini de aktardı.

“ Biz ada ülkesiyiz ne oluğumuzun farkına varırsak, artılarımızı ön plana çıkarmayı deneyebilirsek, tarihimizi kültürümüzü denizimizi satmayı başarabilirsek yasalarımızı yapabilirsek ülkemiz cazibe merkezi haline gelebilir. Bizim artık yatırım yapmamız gerek.Bilişim adası olmamız gerekiyorsa bizim artık bunlara kafa yormamız ve yatırımlarımızı bu yönde geliştirmemiz gerekir. Ben inanıyorum ki.İnanırsak, başarabilirsek, çok çalışırsak ve birbirimizi destekleyebilirsek bazı tanıtımlarımızı da güzel yapabilirsek 2023 bizim için iyi olacak. 2023’ü atılım yılı yapmamız bizim en büyük hedefimizden bir tanesidir. 2023’ün tüm karanlık senaryolara rağmen iyi olacağına inanıyorum” dedi.