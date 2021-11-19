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Canaltay: 4.5/5G’ye Geçiş Çalışmalarına Hız Verildi

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Canaltay: 4.5/5G’ye Geçiş Çalışmalarına Hız Verildi
Canaltay: 4.5/5G’ye Geçiş Çalışmalarına Hız Verildi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, KKTC’ye  yakışmayan, devamında ciddi bir teknolojik hamle gerektiren 3G'den,  4.5/5G'ye geçilmesi için çalışmalara hız verdiklerini kaydetti.

Bakanlık açıklamasına göre Canaltay, konuyla ilgili olarak ülkedeki GSM şirketleri, Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu (BTHK), Telekomünikasyon Dairesi ve bakanlık yetkililerini bir masa etrafında topladıklarını dile getirdi.

Canaltay, “Bu ayıbı ortadan kaldırmak ve ülkemizi çağdaş bir teknoloji alt yapısına kavuşturacak adımın atılması için en hızlı şekilde davranılması gerektiğinin bilincindeyim. Bahanelerin arkasına saklanmadan, bürokratik engelleri de en hızlı şekilde aşarak bir sonuca varacağız, kararlıyız. Anlayışla emek ortaya koyan ve bu çerçevede çalışan herkese teşekkür ederim” dedi.

“GÜZELYURT- LEFKE BÖLÜNMÜŞ ANAYOLU”

Canaltay, üzerindeki ihtilafların kaldırılmasıyla birlikte Güzelyurt- Lefke bölünmüş anayolunun kısa sürede tamamlanıp halkın hizmetine sunulacağını da kaydetti.

Uzun süredir çözüm bekleyen sorunları kısa sürede çözdüklerini belirten Canaltay, yarım kalan yol projelerinin tamamlanması için yoğun bir çaba ortaya koyduklarını belirtti.

Canaltay, “Kısa vadede Lefkoşa Çevre Yolu hizmete açıldı, şimdi de 9 yıldır bekleyen Güzelyurt- Lefke yolunun yarım kalan kısmı üzerindeki ihtilafları kaldırdık. Kısa sürede o da tamamlanarak halkın hizmetinde olacak. Göreve geldiğim anda, kısa sürede erken seçime gideceğimizin de bilinci ile, ‘pratik çözüm bekleyen sorunları çözeceğiz’ demiştim, çözdük.” diye konuştu.

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