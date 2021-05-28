Canaltay Ankara yolcusu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, önümüzdeki haftalarda Ankara’ya ziyaret gerçekleştireceğini ve bu ziyarette, bakanlığı ile ilgili pek çok konunun masaya yatırılacağını kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, önümüzdeki haftalarda Ankara’ya ziyaret gerçekleştireceğini ve bu ziyarette, bakanlığı ile ilgili pek çok konunun masaya yatırılacağını kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bir radyo programına katılan Canaltay, burada yaptığı açıklamada, Ankara’da birçok proje ile ilgili görüş alışverişinde bulunacağını, özellikle karayolu projeleri konusunda Ankara’dan ek kaynak arayışı içinde olacağını dile getirdi.

Canaltay, bakanlığa geldikten sonra “her şeyi bir işletme olarak düşünmeniz lazım” düşüncesiyle hareket ettiğini ve ekip arkadaşlarıyla birlikte çalışmaya devam ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

“TC ile imzalanan protokolde bakanlığımızın büyük sorumlulukları var. Aslına bakarsanız karayollarıyla başladık. Ben özel sektörden geldim ve sonuç odaklı çalışmayı severim. Bana sorunla gelinmesini asla kabul edemem. Sorunlardan çok çözümleriyle ilgileniyorum. Halk ve çözüm odaklı gittiğimiz için pek çok sorunu çözdük veya çözüm yoluna koyduk.

“MALİ SIKINTILARI AŞABİLDİĞİMİZ ANDA IŞIKLANDIRMA PROJELERİMİZ HAZIR”

Sorunları çözerken en büyük sıkıntı mali kaynak sıkıntısıdır. Bu mali sıkıntıları aşabildiğimiz anda ışıklandırma projelerimiz hazır, kavşakların ışıklandırılması hazır. Yol temziliği hazır. Eğer bütçe ile ilgili sorun yaşıyorsanız bazı şeyleri erteliyoruz bazen çözüyoruz bazen belediyelerle iş birliği yapıyoruz. Netice itibarıyla bütçe sorunlarını çözebildiğimiz anda bu ülke daha iyi hizmet alacak. Eğer siz ne istediğinizi, ne olduğunuzu ve kendinizi anlatamazsanız o zaman ilişkilerde bir dengesizlik olur. Siz bir ülke, bir devletsiniz. Bir anavatanınız var Türkiye Cumhuriyeti... Çıkış kapımız TC, ekonomik olarak iş birliği yapacağımız yer TC. Ben orasıyla açık açık konuşamazsam ve kendimi anlatamazsam bu çarpık bir ilişkiye dönüşür ve iki halkın arası açılır. Beni buraya halkım getirdi ve ben halkın temsilcisiyim. UBP’nin görüşleri doğrultusunda halkı temsil ediyorsam Anavatan Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak zorundayım. Şeffaf olarak bizim gerçeklerimizi anlatmak durumundayım, onlar da kendi gerçeklerini. İki devlet çerçevesi içerisinde şeffaf, saygı ve sevgi içerisinde bu ilişkileri götürmemiz lazım.”

“TARİH HENÜZ BELLİ DEĞİL”

Canaltay, önümüzdeki haftalarda Ankara’ya gideceklerini belirterek, tarihin henüz belli olmadığını ifade etti ve “Eğer iki kardeş devletsek ve anavatanımız TC ise kimse kimseden çekinmeyecek. Bugünkü şartlarda saklanacak bir şey yok. Açık konuşmazsak bu ülkeye ihanet etmiş oluruz” dedi.

Halkın düşüncelerini ve hükümetin durumunu anlatmaları, projeleri ortaya koymaları gerektiğini ifade eden Canaltay, şöyle devam etti:

“İKİ ÜÇ SENE SONRA MÜDÜR MÜSTEŞAR YAPACAK ADAM BULMAKTA ZORLANACAĞIZ”

“Yasalarımız ile ekonominin, yatırımcının önünü açmamız gerekiyor. Çok eskiden kalma yasalarla bir yere gidemezsiniz. Bizim ihtiyacımız olan projeler. Proje olmadığı için gelen paranın geri dönmesi bir hezimettir. Biz devlette kalifiye elemanlar emekliye çıktıktan sonra yerine kalifiye eleman bulmakta zorlanıyoruz. Diğer bakanlıklarda da emekliye çıkan çok sayıda üst kademe yöneticisi, devletin hafızasını bilen insanlar vardır. Biz bu yönde devletin kadrolarını dolduramıyoruz. Bizim için çok büyük sorun. İki üç sene sonra müdür müsteşar yapacak adam bulmakta zorlanacağız. Bunu çözmek için uğraşıyoruz.

“ÖZEL SEKTÖR ZİHNİYETİNE İHTİYACIMIZ VAR”

Bizim iş bitirici elemanlara ve o heyecana sahip çalışanlara ihtiyacımız vardır. Özel sektör zihniyetine ihtiyacımız vardır. Yapabileceğimiz çok şey var. Maddi kısmı başka ama maddiyat gerekmeden bu ülkenin önünü açabilecek araçlarımız vardır. Dijitalleşme ile ilgili atılım yapmamız lazım. Fiber altyapısı oluşturmak istiyoruz. Bunu en hızlı nasıl yapabiliriz konusunda arkadaşlarımız bir rapor hazırladı. Bu konuda TC’deki sorumlu kurum ile görüşüyoruz. E-devlete geçmemiz için çok hızlı çalışmamız lazım. Tüm kurulu tekrardan toplayıp yeniden bir koordinasyon ekibi kuruyoruz. Bunları peyderpey açığa çıkarmak istiyoruz.”

“FUAR KAVŞAĞINA TRAFİK IŞIĞI KONULACAK”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, trafik konusunda Polis Trafik Müdürlüğü ile toplantıda bir araya geldiklerini ve yolların durumu ile en çok kaza olan noktalarla ilgili bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, Lefkoşa Fuar kavşağı için çözümün trafik ışıkları olduğunu ve oraya trafik ışığı konacağını kaydetti.

“ANKARA’YA YENİ PROJELERLE GİDECEĞİZ, DESTEK İSTEYECEĞİZ”

Temmuz ayında Kuzey Çevre Yolu bitince Dr. Fazıl Küçük Caddesi’nin trafik yükünün ciddi şekilde rahatlayacağını ifade eden Canaltay, “Ankara’ya yeni projeler ile gideceğiz. Projelerimize destek isteyeceğiz. Para olmasa bile dstek farklı yöntemlerle verilebilir. Bunu konuşacağız” dedi.

“İNTERNET ALTYAPISI YETERSİZ”

Canaltay, pandemi ile birlikte herkesin cep telefonlarına tabletlere mahkum olduğunu ancak internet atlyapısının yeterli olmadığını gördüklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

“Telekomünikasyon ve internet sağlayıcılarının yaptığı çalışmalarla bu aksilikleri fazla hissetmedik. Dijitalleşmeyi hızlandırırsak ülkeyi bilişim adası yaparız. 4.5-5 G gelmesi lazım. Her eve fiberoptik götürülürse dünyada ilk olacağız.

Biz kendimizi her yere kapatarak kendi içimizde bir dünya kurduk. Güney ile kapılar açılabilir. PCR’lı gelsin günübirlik dönsün, hafta sonu otelde kalsın, dönsün. İngiltere’den dünya kadar insan var, tatili 15 gün, 1 haftasını neden karantinada geçirsin. Çift aşışı ve çift PCR testli gelebilir. İnsanlarımız her yerde iç içe. Halk usandı.

“HATA YAPILDI, KOMİTEYE EKONOMİST VE ESNAFTAN İNSANLAR KOYMADIK”

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne pandemi yasasıyla birlikte tüm yetkileri verdik ancak bir hata yapıldı. Komiteye ekonomist ve esnaftan insanlar koymadık. Sağlıkçılar olarak karar alındı. İlk başta çok büyük korku salındı halka. Klavyelerde insanlar bu korkuları yaydık sonra yaydı ve herkes bunun verdiği korkuyla hiç bir şeyi düşünemedi uzun süre... Maalesef sosyal medyanın ülkeye yaptığı en büyük kötülük.”

Canaltay, hükümetin hayat pahalılığı konusunda çok fazla destek bulamadığını ifade ederek, “Oysa bir çok kişi rotasyonla işledi... Farklı gruplar olsa da bu kabul edilmedi. Muahelefet de sıcak baklmadığı için ortada kalmış bir karar. Meclis’ten geçer mi geçmez mi emin değilim” diye konuştu.

Pandemi sonrasına ülke olarak çok iyi hazırlanmaları gerektiğini ifade eden Canaltay, üzerlerine düşenin çok çalışıp ülkeyi kalkındırmak olduğunu kaydetti.