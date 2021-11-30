Canaltay: Bakanlığımın Sorumluluk Alanlarında Önemli Adımlar Attık

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, bakanlık olarak göreve başladığı Şubat 2021 itibarıyla başta karayolu altyapısının geliştirilmesi olmak üzere bakanlığımın sorumluluğu altına giren farklı başlıklarda önemli adımlar attıklarını söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, bakanlık olarak göreve başladığı Şubat 2021 itibarıyla başta karayolu altyapısının geliştirilmesi olmak üzere bakanlığımın sorumluluğu altına giren farklı başlıklarda önemli adımlar attıklarını söyledi.

Canaltay yazılı açıklamasında, “başta karayolları olmak üzere altyapı yatırımlarını Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile gerçekleştirirken, pandemi nedeniyle kaynaklarımızın büyük bölümünün sağlık harcamalarına gitmesinden dolayı hükümet kararıyla bazı yatırımları ertelemek zorunda kaldık” dedi.

Canaltay, karayollarından bilişime, ulaşımdan haberleşmeye kadar ülkede yaşayan bireylerin yaşam kalitesi ve hayatını doğrudan ilgilendiren konuları yetki alanında bulunduran Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın, oldukça kısıtlı bir bütçe ile hizmet vermeye çalıştığını da kaydetti.

"Pratik çözüm bekleyen sorunları çözeceğiz demiştim ve çözdük” diyen Canaltay, Dipkarpaz’dan Yeşilırmak’a pek çok köyümüzü bizzat ziyaret ederek, yol haritasını oluşturduğunu bildirdi.

KARAYOLLARI DAİRESİ

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile imzalanan KKTC Karayolları Master Planı Uygulama Protokolü kapsamında 322km’lik kırsal kesim yolunun yenilenmesini için çalışmaların başlamasını sağladıklarını ifade eden Canaltay, bu çerçevede Ziyamet-Kaleburnu-Dipkarpaz hattının yenilenmesi çalışmalarının başlatıldığını, Ziyamet, Gelincik, Boltaşlı, Derince, güzergahında asfaltlama çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Doğu Mesaryada yenilenecek karayolu ağının önemli bir parçası olan Ercan Havalimanı-Gaziköy-Paşaköy-Vadili-Akdoğan hattında da yol yenileme çalışmalarının başlatıldığını söyleyen Canaltay, 2012’de ihale edilen Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun 11km’lik bölümünde mevcut kamulaştırma sorunlarının çözülmesiyle birlikte yolu 20 Temmuz 2021’de trafiğe açtıklarını hatırlattı.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’na ek olarak yarım kalmış diğer bölünmüş yol projelerinin de yeniden inşasının başlamasını sağladıklarını belirten Canaltay, “Balalan - Yenierenköy güzergahında çalışmaları başlattıklarını, İskele-Çayırova Duble Yolunun 9km’lik kesiminin de trafiğe açıldığını anlattı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, “Karayolları bağlamında sonuçlandırdığımız projeler beni son derece mutlu ederken, mali kaynak, personel ve araç gereç yetersizliği nedeniyle sonuçlandıramadığımız projeler de o kadar üzmüştür” dedi.

Ülke genelinde yol aydınlatma sorununu çözmek için geçen hükümet döneminde talep edilen 600 bin TL’lik bloke talebinin verilmediğini hatırlatan Canaltay, “Bunun yanında yol çizimi, bilgilendirici ve trafik işaret levhaları temin ve montesi ile oto korkuluk temini ve montesi ve trafik kazalarından dolayı hasara uğrayan mevcut oto korkulukların tamiri için kaynak aktarılmadı” ifadelerini kullandı.

TRAFİK DAİRESİ

İzin Kurulu’nun, görev dönemimde beş kez toplandığını söyleyen Canaltay, “Bu toplantılarda yeni “T” veya “Turistik T” izni verilmemiş, sadece salgın nedeniyle yaklaşık iki yıldır bekleyen yenileme ve devir talepleri onaylanmıştır” dedi.

YENİ EHLİYET SİSTEMİ

Yeni ehliyet sistemi ile ilgili çalışmaların, zamanında izlenen yalış yöntem ve ardından pandeminin patlak vermesi nedeniyle karşılaşılan mali kaynak sıkıntısı nedeniyle hayata geçirilemediğini belirten Canaltay, yeni ehliyet sistemine geçişin maliyetinin 2 milyon Euro olduğunu ifade etti.

SİVİL HAVACILIK

Son iki yıldır dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının en büyük darbeyi vurduğu sektörün sivil havacılık olduğunu söyleyen Canaltay, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Dünyada olduğu gibi, bir yandan toplum sağlığını korurken bir yandan da salgının sektör üzerindeki etkisini en aza indirmek için Ercan Havalimanında sürekli denetimler yaparak önlemlerin uygulamasını sağlarken elimizdeki imkanlar dahilinde önemli uygulamalara da imza attık. Şubat-Kasım arası dönemde Ercan Havalimanı’na 3 bin 879 uçak inerken, havayolu ulaşımıyla gelen 456 bin 538 kişi ülkeye giriş yaptı.Sivil Havacılık Dairesi Hava Trafik Kontrol Şubesi’ndeki personel eksikliğini gidermek amacıyla aynı dönem içerisinde 16 personel istihdam edilmiş ve Temel Hava Trafik Kursu için Ankara’ya gönderilmiştir. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin KKTC’de yayılmasını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı ile yakın işbirliği içerisinde önlemler alındı. Bu amaçla Ercan Havalimanı Pandemi tedbirleri Genelgesi hazırlanarak yürürlüğe kondu. Pandemi süresince uçuşlarda koordinasyonları sağlanarak iki uçak yolcusunun birbirine karışması engellenmiştir.”

YENİ ERCAN HAVALİMANI

“Yeni Ercan Havalimanı, diğer başlıklarımızda olduğu gibi kovid 19 salgınıyla birlilkte gelirlerin düşmesinden payını almıştır” diyen Canaltay, “Yeni Ercan Hava Limanı, 15 Kasım 2021’de kısmen olsa da açılamamıştır. Bunun nedeni, gerek devlet kurumlarının gerekse üstlenici firmanın üzerine düşen yükümlülükleri zamanında yerine getirmemesidir. Yeni Ercan Havalimanı’nın fiziki yapısının ancak yüzde 71.11’i tamamlanmıştır” ifadesini kullandı.

LİMANLAR DAİRESİ

Girne Turizm Limanında Yakın Doğu Üniversitesine verilen yerde TEAL Gemisinin müzeye dönüştürülmesi için Yakın Doğu Oluşumu ile protokol imzalandığını kaydeden Canaltay, Gülseren Bölgesinde karaya oturan M/T RAWAN isimli petrol tankerin ise açık artırma usulü ile satıldığını belirtti.

Canaltay sözlerine şöyle devam etti:

“Laguna Bölgesinde karaya vuran M/V CHRISDUL isimli geminin de açık artırma üslü ile satışı gerçekleştirilmiş olup Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri komutanlığından gerekli izinler alınmış ve söküm işlemleri tamamlanmıştır. Buna ek olarak KADA Denizcilik Ltd’e kiralanan Gazimağusa Limanında mevcut eski Gümrük binası geri alınmış olup Gazimağusa Baş Kılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Posta Dairesi, Meteoroloji Dairesi, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şti Ltd. kullanımına verilmiştir. Gazimağusa Limanında engelli bireylerin olta ile balık avlayabilmeleri için yer yapılmıştır.”

PLANLAMA VE İNŞAAT DAİRESİ

Geçtiğimiz bütçe yılı içerisinde, Planlama ve İnşaat Dairesi kadrosuna 6 Mimar ve 4 İnşaat Mühendisi münhal süreci tamamlanarak Daire bünyesine katılmaları sağlanarak, yaklaşık 14 senedir beklenen personel takviyesi ile Daire yapısının güçlendirildiğini kaydeden Bakan Canaltay, “2021 yılı içerisinde Planlama ve İnşaat Dairesi tarafından proje kontrollüğü, tamir/tadilat ve ilave inşaat projeleri, yapım işi kontrollüğü, keşif ve metraj çalışmaları, teknik rapor düzenleme, doğrudan alım yapılan yapım işlerinin onayı gibi pek çok faaliyet yürütülmüştür. Bu dönem içerisinde Dairemiz tarafından kontrollüğü yapılarak tamamlana işler içerisinde; Güzelyurt Hastanesi 3.ncü etap İhalesi başta olmak üzere, Engelsiz Yaşam Evi II. Etap Projesi Yapım İşleri, 11 Adet İglo Tipi Depo Yapılması, Tiyatrolar Binası Karkası, Şehit Teğmen Doğuş Uran Çiftliği Küçük Baş Ağıl Projesi gibi pek çok farklı sektöre ait projeler yer almaktadır.” Dedi.