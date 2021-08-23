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SON DAKİKAYDÜ Hastanesi Eroğlu'nun durumu ile ilgili açıklama yaptı

Canaltay, Eroğlu’nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı: Tetkikler devam ediyor

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3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’nun kızı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, babasının sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Canaltay, Eroğlu’nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı: Tetkikler devam ediyor

3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’nun kızı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, babasının sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Canaltay açıklamasında; “Bugün öğleden sonra ani bir rahatsızlık geçiren sevgili babam, 3. Cumhurbaşkanımız Dr. Derviş Eroğlu, şu anda YDÜ Hastanesi’nde müşahade altında. Yoğun tetkikler sonrasında ilk bilgi endişe edecek bir şeyi olmadığı yönünde. Yarın da tetkikleri devam edecek. Arayan, soran, hastanede ailemizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz.Son durum ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu sürede doktorları veya ailemiz dışında yapılan bir açıklamaya kimsenin itibar etmemesini isteriz.YDÜ Hastanesi ekibine teşekkür ederiz ” dedi.

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