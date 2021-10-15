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Canaltay, Gazimağusa Limanı’nda parçalanan gemiyi inceledi

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Canaltay, Gazimağusa Limanı’nda parçalanan gemiyi inceledi
Canaltay, Gazimağusa Limanı’nda parçalanan gemiyi inceledi

Gazimağusa Limanı açıklarında, 2016 yılında şiddetli fırtına ile birlikte karaya oturduktan sonra kaderine terk edilen Tanzanya bandıralı “Chrisdul” isimli kuru yük gemisi hurda için parçalanarak, oluşturduğu çevre kirliliği ortadan kaldırılıyor.

Kurtarma maliyeti yüksek olduğu için sahipleri tarafından terk edilen gemi ile ilgili çıkılan ihaleyi kazanan Efekan Gemi Söküm Nakliye Ticaret Limited Şirketi tarafından geminin parçalarına ayırma işlemi geçtiğimiz Salı günü başladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay bugün, parçalarına ayırma işlemi devam eden gemide incelemelerde bulundu.

Bakan Canaltay burada yaptığı açıklamada, Gazimağusa açıklarında uzun zamandır duran iki geminin oluşturduğu çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması için girişimde bulunduklarını, Karakol bölgesinde karaya oturan geminin tersaneye çekildiğini, Chrisdul isimli geminin ise yerinde parçalandığını söyledi.

Canaltay, bakan olduğu günden beri limanları çok önemsediğini ve birçok girişim yaptıklarını ifade etti.

Karakol bölgesindeki geminin iki ay önce yüzdürülerek tersaneye çekildiğini anlatan Canaltay, Chrsidul isimli gemide ise imkanlar elvermediği için yerinde parçalama işlemi yapıldığını söyledi.

Kesme işleminin tüm çevre kurallarına uyularak çevre kirliliği yaratmadan gerçekleştirildiğini vurgulayan Canaltay, işlemin haftaya biteceğini, 15 güne kadar da tüm kalıntıların ortadan kaldırılacağını söyledi.

Canaltay, geminin hurdalarının İzmir Aliağa’ya götürüleceğini sözlerine ekledi.

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