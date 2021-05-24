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Canaltay: Güzelyurt-Lefke Çevre Yolunun Temmuz 2021’de Tamamlanması Hedefleniyor

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Canaltay: Güzelyurt-Lefke Çevre Yolunun Temmuz 2021’de Tamamlanması Hedefleniyor
Canaltay: Güzelyurt-Lefke Çevre Yolunun Temmuz 2021’de Tamamlanması Hedefleniyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Güzelturt-Lefke Çevre Yolu'nun Temmuz 2021 sonu bitirilmesinin hedeflendiğini, bölge ve ülke genelindeki karayolu projelerinin erken zamanda tamamlanması için önümüzdeki hafta Ankara'da gerekli temasları gerçekleştireceğini açıkladı.

Bakan Canaltay ve beraberindeki heyet, Güzelyurt bölgesinde temaslarda bulunarak vatandaşlarla buluştu ve bakanlığa bağlı dairelerin Güzelyurt şubelerini ziyaret etti.

Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile görüşen Canaltay, bölgenin sorunları hakkında bilgi aldı ve bakanlığın projelerini aktardı. 

Adada yarım kalan duble yol ve diğer karayolu altyapı projelerinin ara emirleri nedeniyle yarım kaldığını ve uzun süre tamamlanamadığını belirten Canaltay, "Kamu yararına projelerin ara emirlerine takılmadan başlayıp bitmesi ile ilgili Meclis'te kamulaştırma ile ilgili yasa maddeleri ile ilgili değişikliği çalışması mevcut. Ülke yararına olacak ve kalkınmakta olan bölgelerimize arayı kapatma fırsatı sunacak projelerin bir an önce tamamlanması öncelikli hedefimizdir” dedi.

Canaltay, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile imzalanan protokol ile 2022 sonuna kadar, büyük bölümü kırsal kesim yolu olan 322km’lik karayolu altyapısının yenileneceğini, KKTC geneline yayılan bu projelerin eş zamanlı başlatılmasının planlandığını, herhangi bir bölgede bulunan bir yola öncelik verilmediğini ifade etti.  

Güzelyurt’un kalkınmakta olan bir bölge olduğunu kaydeden Canaltay, “Güzelyurt KKTC ekonomisine katma değeri olan bir bölge. Özellikle narenciye sektörü sayesinde büyük potansiyele sahip Güzelyurt’u her açıdan bir çekim merkezi haline getirmek için neler yapılabileceğini konuşmalıyız” ifadelerini kullandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, salgın nedeniyle halk sağlığını korumak adına yurt dışından gelenler için uygulanan mecburi karantina nedeniyle ekonomik olarak geriye gidildiğini ve bu nedenle bakanlığın bazı hizmetlerinin aksadığını ancak imkanlar çerçevcesinde ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi. 

Canaltay, Haziran ayından planlanan tam açılma ile birlikte Güzelyurtta yetişen narenciyenin otellere satılacağını kaydederek “Ekonomik kalkınmayı ancak açılarak sağlayabiliriz ve bunun için de birbirimize destek vermeli ve birbirimizi kollamalıyız. Sağlık yönünden kendimizi koruyup salgından kurtulup ekonomik atılımı gerçekleştirmeliyiz” şeklinde konuştu.

Canaltay daha sonra Güzelyurtta bulunan Telekomünikasyon Dairesi, Posta Dairesi, Trafik Dairesi’ne bağlı Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi ve Karayolları Dairesi şubelerini ziyaret ederek personel ile sohbet ederek personelin şikayet ve talepleri dinledi.

Bakan Canaltay’a temasları sırasında Bakanlık Müdürü Salih Canseç, Özel Kalem Müdürü Saffet Nadiri, Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ve Karayolları Dairesi Güzelyurt Şube Sorumlusu Cemal Orakçıoğlu eşlik etti.

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