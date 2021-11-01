Canaltay, Güzelyurt-Lefke Yolunda Sona Gelindiğini Açıkladı

“Yolun Yedi Kilometrelik Bölümünde, Dokuz Yıldır Çözülemeyen Sorun Çözüldü”“Yolun Yedi Kilometrelik Bölümü İhale Edilebilmesi İçin Bu Hafta T.C. Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne Teslim Edilecek”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Güzelyurt-Lefke çevre yolunun tamamlanamayan yedi kilometrelik bölümünün ihale edilebilmesi için bu hafta Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne teslim edileceğini açıkladı.

Canaltay, yolun ihale için teslim edilmesinin ardından yapım çalışmalarının kısa sürede başlayacağını belirterek, “Hedef, Güzelyurt-Lefke bölünmüş yolunun 2022 içerisinde tümüyle bölge halkının hizmetine açılmasıdır” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, bugün bölgeye giderek güzergah temizlenme çalışmalarını yerinde inceledi.

Bakan Canaltay, Güzelyurt-Lefke çevre yolunun yedi kilometrelik bölümünde, dokuz yıldır çözülemeyen ve yolun tamamlanmasına engel teşkil eden sorunları ekip çalışması ile ve iyi niyetli yaklaşım göstererek sekiz ayda çözmeyi başardıklarını, bu sayede bölge halkının uzun zamandır beklediği altyapıya kavuşacağını belirtti.

“Biz görevimizi, Karayolları Dairesi personelinin özverili çalışmaları ve mal sahiplerinin olumlu yaklaşımı sayesinde yerine getirdik. İlk olarak Karayolları Dairesi personeline, daha sonra mal sahipleri ve bölge halkına teşekkürlerimi sunarım” diyen Canaltay, “Bizim için önemli olan yolun önündeki engelleri kaldırmak ve yol inşa çalışmalarının mümkün olan en kısa sürede başlamasıydı. Bunu başardık. Bölge insanı adına çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Güzelyurt-Lefke çevre yolunun tamamlanamayan yedi kilometrelik bölümü ihale edilebilmesi için bu hafta T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne teslim edileceğini ifade eden Canaltay, yolun ihale için teslim edilmesinin ardından yapım çalışmalarının kısa sürede başlayacağını belirtti. Canaltay, “Hedef, Güzelyurt-Lefke Bölünmüş Yolu’nun 2022 içerisinde tümüyle bölge halkının hizmetine açılmasıdır” dedi.