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Canaltay: "Hükümet programında 'KKTC' ifadesinden kaçınıldı"

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Canaltay: "Hükümet programında 'KKTC' ifadesinden kaçınıldı"
Cumhuriyet Meclisi’nde Hükümet Programı görüşülmeye devam ediyor.

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, hükümet programında “KKTC” ifadesinin kullanılmasından kaçınıldığını öne sürdü.

Canaltay, hükümet programında havada kalan ifadeler olduğunu söyledi.

Dışişleri temsilciliklerinin en önemli görevlerinden birinin lobicilik olduğunu dile getiren Canaltay, turizm konusuna da değindi.

Uyuşturucu kullanımının engellenmesi için okullara MOBESE sistemi kurulmasının önemine işaret eden Canaltay, gençlere kariyer danışmanlığı sağlanması gerektiğini belirtti.

Uçak seferlerinin artırılması gerektiğini söyleyen Canaltay, 47 sayfalık hükümet programında turizmin çok az yer aldığını dile getirdi.

Turizmin ambargoları yıkacak güce sahip olduğunu kaydeden Canaltay, programda turizm için sürdürülebilir bir model ifadesinin kullanıldığını dile getirerek bu ifadeyle ne kastedildiğini sordu.

Turizm pazarlaması konusunda hangi analizler yapıldığını soran Canaltay, tanıtım ve pazarlama konusundaki eksikliklerin giderilmesi gerektiğini söyledi.

Canaltay, bu tanıtma pazarlama işlerinin ülke içinde faaliyet gösteren şirketlere yaptırılmasının önemini vurguladı.

Hükümet programında yer aldığı gibi bir turizm örgütü kurulmasının mümkün olmadığını söyleyen Canaltay, e-tanıtım faaliyetlerinin yoğunlaşması için acente ve otellere teşvik verilmesi gerektiğini anlattı.

Girne Antik Limanı mendireğiyle ilgili projeyi değerlendiren Canaltay, bunun yerine Esentepe tarafına bir marina yapılabileceğini kaydetti.

Canaltay, müşavir pozisyonuna getirilen kişilere çeşitli görevler verilebileceğini, Başbakanlıkta koordinasyon kurulu oluşturulabileceğini anlattı.

Çevre konusuna gereken önemin verilmesini isteyen Canaltay, ilgili bakanlığı icraata çağırdı.

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