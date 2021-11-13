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Canaltay: İskele-Çayırova Duble Anayolu 15 Kasım'a Hazır

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, 2012'de ihale edilen ancak çeşitli sorunlar nedeniyle tamamlanamayan İskele-Çayırova Duble Anayolunun, T.C Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımıyla düzenlenecek törenle açılacağını söyledi
Canaltay: İskele-Çayırova Duble Anayolu 15 Kasım'a Hazır

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, 2012'de ihale edilen ancak çeşitli sorunlar nedeniyle tamamlanamayan İskele-Çayırova Duble Anayolunun, T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımıyla düzenlenecek törenle açılacağını söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, yapım çalışmaları tamamlanan İskele-Çayırova Duble Anayolu ile KKTC Karayolları Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü çerçevesinde yenilenmekte olan Gelincik-Kaleburnu-Dipkarpaz hattında incelemelerde bulundu.

İskele Boğaz çıkışı ile Bafra Turizm Bölgesi arasında kalan toplam 9.16 kilometrelik yolun, ara emir ve benzer sorunlarının giderilmesiyle birlikte kısa sürede tamamlandığına işaret eden Canaltay, “projede emeği geçen her kese ama özellikle Anavatan Türkiye Cumhuriyetine yolun yapımına koyduğu katkı nedeniyle teşekkür ederim” dedi.

Canaltay, yolun uzun bir gecikmenin ardından hizmete sunulacağını, bölge halkının yol ile ilgili ilettiği talepleri de değerlendireceklerini ifade etti. “Bölge halkı, özellikle Yenierenköy civarında yaşayan insanlarımız, yolun İskele ile Boğaz çıkışı arasında kalan bölümün de duble yol olmasını talep ediyor. İstimlak sorunu nedeniyle maalesef bu şimdiye kadar gerçekleşemedi. Bu konuyu yeniden gündemimize alıp müdür ve mühendislerimizle değerlendireceğiz” dedi.

İskele-Çayırova Duble Anayolu’ndaki incelemenin ardından Derince’de bölge halkı ile bir araya gelen Canaltay, Gelincik-Kaleburnu-Dipkarpaz hattında yapılan çalışmalar başta olmak üzere bakanlığın projeleri ile ilgili bilgi verdi.

Canaltay, bugüne kadar bölgeye yapılan en büyük yatırımlardan birinin yapılmakta olduğunu, Gelincik-Kaleburnu-Dipkarpaz hattının yenilenmesiyle birlikte bölgenin bir cazibe merkezi haline geleceğini ve alternatif güzergah olarak turistler tarafından da kullanılacağını söyledi.

Vatandaştan altyapı çalışmaları ve projeler hakkında gelen soruları cevaplayan Canaltay, gençlere ve diğer sürücülere seslenerek yenilenen yollarda seyrederken trafik kuralları, özellikle de hız sınırlamalarına uymaları konusunda çağrı yaptı. Canaltay, vatandaştan gelen talep doğrultusunda Gelincik-Kaleburnu güzergahında trafik güvenliğini artırmak için fazladan önlem alınacağını kaydetti.

Bakan Canaltay’a incelemeleri sırasında İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Trafik dairesi Müdürü Ahmet Aydın, Karayolları Dairesi Müdür vekili Arkın Şansalan ile T.C. Karayolları Kıbrıs İşleri Koordinatörü Aykut Mutlu eşlik etti.

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