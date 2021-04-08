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Canaltay, kanında 410 promil alkol ile kaza yapan Akpanke’nin ehliyetinin iptal edilmesi için gerekli süreci başlattı.

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, geçtiğimiz gün kanında 410 promil alkol ile kaza yapan Thomas Aboubeleye Akpanke’nin sürüş ehliyetinin iptal edilmesi için gerekli süreci başlattı.
Canaltay, kanında 410 promil alkol ile kaza yapan Akpanke’nin ehliyetinin iptal edilmesi için gerekli süreci başlattı.

CANALTAY KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAK, TRAFİKTE KAMU GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATANLARIN EHLİYETLERİ İPTAL EDİLECEK

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, geçtiğimiz gün kanında 410 promil alkol ile kaza yapan Thomas Aboubeleye Akpanke’nin sürüş ehliyetinin iptal edilmesi için gerekli süreci başlattı.

Aynı zamanda Motorlu Araçlar Mukayyidi olan Bakan Canaltay, Motorlu Araçlar Yol ve Trafik Değişiklik Tüzüğünün kendisine verdiği yetkiye dayanarak, Akpanke’nin motorlu araç kullanmaya devam etmesinin kamu güvenliği açısından sakınca yarattığı kanaati ile ehliyetinin iptali edileceğini belirtti.

Bakan Canaltay, “Son dönemlerde aşırı alkol alıp sorumsuzca direksiyon başına geçen ve trafikdeki diğer insanların canlarına kast eder şekilde araç kullanıp kaza yapanların sayısında artış gözlemliyoruz. Diğer insanların hayatlarını hiçe sayarcasına kural tanımayan bu tür sürücülerin ehliyetlerinin iptal edilmesi rutin bir uygulama olacaktır. Halkımızdan ve ülkemizde bulunan yabancılardan ricam, alkol alarak direksiyon başına geçmemeleri, aşırı sürat yapmamaları ve trafik kurallarına uymalarıdır. Bu işin şakası yok, söz konusu olan insan hayatıdır. Trafikte kamu güvenliğini tehlikeye atanların gözünün yaşına bakılmayacak ve ehliyetleri iptal edilecektir” dedi.

Thomas Aboubeleye Akpanke, 410 promil alkolün etkisiyle 7 Nisan 2021 sabahı Dr. Fazıl Küçük Bulvarında kaza yaparak yaralanmıştı. Saat 06.30’da meydana gelen kazada şans eseri can kaybı yaşanmamıştı.

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