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Canaltay: Kara sınır kapıları için protokol cuma günü imzalanacak

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Kara sınır kapılarındaki geçişlerde yaşanan yoğunluğu azaltacak düzenlemeyi içeren kamu-özel ortaklığındaki protokol Cuma günü imzalanıyor.
Canaltay: Kara sınır kapıları için protokol cuma günü imzalanacak

Kara sınır kapılarındaki geçişlerde yaşanan yoğunluğu azaltacak düzenlemeyi içeren kamu-özel ortaklığındaki protokol Cuma günü imzalanıyor.

Bu çerçevede oluşturulan komitenin başkanlığını yapan UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, Ekonomik Örgütler Platformu’nun (EÖP) kapıların düzenlenmesi ve altyapıya katkı koyacağını söyledi.

Sınır kapılarında yaşanan sorunların çözümü için oluşturan komitenin Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, BRT’de ‘Haber Kritik’ programına katılarak, komitenin yaptığı çalışmada geldiği durumlailgili bilgi verdi.

Resmiye Canaltay, Metehan, Lokmacı, Akyar ve Beyarmudu sınır kapılarında yapılacak düzenlemelerle kapılarda geçişlerde rahatlama yaşanacağını söyledi.

Canaltay, “Belirli kara sınır kapılarında son dönemlerde yoğunluk çok ciddi artmıştır. Kapılarda 1-1.5 saat bekleyenler olmuştur. Öncelikli hedefimiz sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltmak bunun için alt yapısal sorunlar çözümlenecek. Ancak bu çalışmalar kamu maliyesine yük getirmeden Ekonomik Örgütler Platformu ile sağlanacak” dedi.

Ekonomik Örgütler Platformu ile yaptıkları görüşmede kamu özel ortaklıklığa ile çalışmayı kurumsal yapıya kavuşturmak amacı taşıdıklarını kaydeden Canaltay,  “sınır kapılarındaki  geçişlerde insanlarımız, gelen turistler eziyet çekmesin. Daha çağdaş ve düzenli sınır kapıları yaratarak KKTC’ye  geçtiklerini hissettirmek. Maalesef  bugün bunu hissettiremiyoruz. Kapılarda çok büyük karmaşıklık vardır. Önlemek için de bugüne kadar pek bir girişim yapılamadı” diye konuştu. 

Hedefelenen çalışmalarda ilk olarak polisin alt yapısını hızlandırmak amacıyla personel artırımına gidileceğini belirten Canaltay,  “sınır kapıları için 28 personele ihtiyaç var. Hükümet, muhaceret görevlisi alımı için en kısa zamanda münhale çıkacak” dedi.

Ekonomik Örgütler Platformu’nun kapıların düzenlenmesine, katkı koyacağını ifade eden Resmiye Canaltay, kara sınır kapılarındaki geçişlerdeki düzenlemeyi içerecek kamu-özel ortaklığındaki protokolün imzalanacağını kaydetti.

Resmiye Canaltay, protokolün 17 Haziran Cuma günü hükümet ve Ekonomik Örgütler Platformu arasında imzalanmasının hedeflendiğini ve bu yöndeki görüşmelerin devam ettiğini de söyledi.

Canaltay, “Ekonomik kalkınmaya bir yönde katkı sağlayan sınır kapılarıdır. Ekonomik Örgütler Platformu bizlere çok destekçıktılar ve bütün şartlarımızı kabul ettiler. Kamuya ağır yük getirmeden kapılardaki düzenlemeler hızlı bir şekilde hayat bulacak” dedi.

 
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