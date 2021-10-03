Canaltay Kurultayın ardından tek başına iktidar hedefiyle seçime gideceklerini açıkladı.

İşte açıklama;

Ulusal Birlik Partisi; tüm organları ve her üyesi ile bu ülkenin en güçlü, en büyük ailesidir.

Küçük yaştan itibaren bu ailenin bir bireyi olmaktan her zaman gurur duydum. Hangi görevde, hangi makamda olursam olayım UBP üyesi olmak en büyük makam…

Bu sabah, partililerimizle, büyük ailemle, Mağusa İlçemizin düzenlediği kahvaltıda bir araya geldik.

Birlik ve bütünlüğümüzü bir kez daha perçinledik.

Kurultayımızı başarı ile yapıp, sonra da toplum sorunlarını hızla çözmek için tek başına iktidar hedefiyle seçime gideceğiz. Partimizin tüm kurulları ile, tüm üyeleri ile buna hazır olduğunu görmek büyük gurur.