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Canaltay: Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından ihaleye çıkılacak

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Canaltay: Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından ihaleye çıkılacak
Canaltay: Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından ihaleye çıkılacak

Güzelyurt- Lefke çift şerit yolunun tamamlanması için sorunlu noktalarda temizleme çalışması başlatıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay da bölgeye giderek , çalışmaları yerinde inceledi.

Canaltay, yol güzergahındaki temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından ihaleye çıkılacağını söyledi.

Güzelyurt- Lefke çift şerit yolunun tamamlanması için çalışmalar devam ediyor. Güzergah üzerindeki sorunlu noktalarda temizlik çalışmaları başlatıldı.

Karayolları Dairesi tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde kamulaştırma işlemleri tamamlanan sıkıntılı bölgelerde, yol çalışmalarının başlatılabilmesine olanak sağlamak amacıyla düzenlemeler yapılıyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, bölgeyi ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

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Bakan Canaltay, bölge ziyareti çerçevesinde Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle yapılacak çalışmalar ve sorunların çözümüne yönelik görüş alışverişinde de bulundu.

Canaltay, ziyaretiyle ilgili BRT’ye yaptığı açıklamada Güzelyurt- Lefke yoluna önem verdiklerini belirterek, kamulaştırma sorununun bittiğini, i ufak tefek sorunların da çözüleceğini söyledi.

Canaltay, yol güzergahındaki temizlik tamamlandıktan sonra yolla ilgili ihaleye çıkılacağını kaydetti.

Canaltay, bölge halkının da desteğiyle bölgedeki temizlik çalışmalarının hızlı bir şekilde bitirileceğine inanç belirttti.

Son günlerde trfaik kazalarındaki artışa da değinen Canaltay, vatandaşların trafik bilinci kazanmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Canaltay, yollardaki tabelaların yenilenmesi çalışmalarının başladığını ve önümüzdeki hafta da ülke genelinde yol çizimlerine başlanacağını ifade ederek, yol güvenliği ve trafikle ilgili olarak belediyeler ve sivil toplum örgütleriyle geniş kapsamlı bir toplantı planladıklarını söyledi.

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