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Canaltay: “Yol haritamız Cumhurbaşkanlığını alıp, seçimlerde tek başına iktidara gelebilmek”

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UBP Gazimağusa milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay yol haritalarının “Cumhurbaşkanlığını alıp, bundan sonra yapılacak seçimlerde tek başına iktidara gelmeyi başarmak” olduğunu kaydetti.
Canaltay: “Yol haritamız Cumhurbaşkanlığını alıp, seçimlerde tek başına iktidara gelebilmek”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay yol haritalarının “Cumhurbaşkanlığını alıp, bundan sonra yapılacak seçimlerde tek başına iktidara gelmeyi başarmak” olduğunu kaydetti.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Canaltay Kanal T’de katıldığı bir programda “Cumhurbaşkanlığı makamında son 5 yılda hiç bir şey yapılmadan halktan uzak bir dönem geçti” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçim maratonunda sol kesimdeki sıkıntının büyük olduğunu söyleyen Canaltay şöyle devam etti:

“Yaklaşık 5 sene, ülkede bir oldular, her konuda Sayın Akıncı’ya destek verdiler, Belediye Başkanı adayı çıkarmadılar, CTP’nin en büyük hatasıydı, kendi adaylarını çıkarmadı, bugüne kadar Akıncı’ya eleştiri oku göndermedi, peki 2 aday var solda, nasıl biri öne çıkacak? Ne diyecek? Bugüne kadar bir şey demedi. İkisinin de Kıbrıs konusunda görüşleri aynı. Şimdi kavgaya tutuştular. Kendilerini öne çıkarmak için kavganın içindeler.”

“YOL HARİTAMIZDA CUMHURBAŞKANLIĞINI ALIP TEK BAŞINA İKTİDARA GELMEK VAR”

Canaltay sağda Ulusal Birlik Partisinin rakibi olmadığını söyledi. “Kendi içimizde de UBP’nin herhangi bir şey yok, bazıları dıştan bir şey varmış gibi gösteriyor” diyen Canaltay şunları kaydetti:

“2015’te olanın bedelini UBP ağır ödedi. Aslında KKTC ödedi. 5 sene hiç bir şey yapılmadan halktan uzak bir dönem geçti. Şimdi baktığımızda UBP biliyor ki böyle bir hata yaparsa geleceğini çaldıracak. Sol tandanslı adaylar tek takıntıları olduğu için sadece federali tartıştı. Gerek Eroğlu, gerekse şu anki adayımız federal çözüme takılmayın diyoruz. Artık müzakere masasında olalım. 2. Dünya savaşında milyonlarca insan öldü, müzakeresi 1 yıl sürdü. UBP kendi adayına sahiptir. UBP bu seçimde güçlü olan yanlarıyla vardır, yol haritamızda Cumhurbaşkanlığını alıp, bundan sonra yapılacak seçimlerde tek başına iktidara gelmeyi başarmaktır”

Hükümette bir sorun olup olmadığı ile ilgili bir soru üzerine Canaltay şu yanıtı verdi:

“Bizimle Kudret Bey arasında bir yarış değil. Bu ulusalcılarla sol kesim arasında bir yarıştır” ifadelerine yer vererek, “Sol kesimde iki aday var, kendi aralarında yarışacak. Kudret beyin sağ kesimden aday olduğunu söyleyebilir miyiz, bilmiyorum. Erhan Bey de sağ kesimden olduğunu söylüyor, seçmen kitlesi daha farklı. Biz ikinci tura kalacağımızdan emin olduğumuz için karşımızda kalacak olan sol mu olur, diğer mi olur? Daha önce de yaşandı”

Canaltay erken seçim ile ilgili bir soru üzerine ise şu ifadelere yer verdi; “Erken seçime gelince, bu sistemde erken seçim yaparsanız masraftan başka ne değişecek? Başkanlık sistemini destekleyeceğim, bu ülkenin istikrara ihtiyacı var. Bir turizm bakanlığı düşünün, 4 senede 6 bakanın değiştiği ülkede ne değişecek?”

“BM YASALARI GÖNDERİLMEZ DER, BİZ GÖNDERİYORUZ”

Siyasi konular dışında konuların da masaya yatırıldığı programda mülteciler ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Canaltay şu şekilde konuştu:

“KKTC halkının görmediği bir sorundur bu. Geçmişte bu sorunları yaşamış bir halkız. Biz geçmişte göçleri yaşamamıza rağmen görmüyoruz. Bazı dernekler konuyu gündeme getirse de kimde derine inmedi. Mülteci sorunuyla ilk kez İngiliz elçiliğinden bir yetkilinin dikkat çekmesiyle gündeme geldi. Gazimağusa’da mülteciler geldi, polise gittim, bu insanlar hücrelerde kapalı değiller, aç da değiller, çünkü polis yiyecek ve su ihtiyacını karşılıyor ve bunu kendi karşılıyor. Polise sorduk mu böyle bir bütçe var mı diye? Yok. AB için çırpınan insanlar var ya, hani? Bu sorun büyük bir sorun, biz insan haklarından bahsediyoruz. Mülteci yasasında der ki aldığınızda geri yollayamazsınız. BM yasasında ülkesine geri gönderilemez der, biz gönderiyoruz.”

“TEŞVİK PROTOKOLÜ HENÜZ YAPILAMADI”

Turizm ile ilgili de konuşan Canaltay teşviklerin önemli olduğuna vurgu yaptı ve şöyle devam etti:

“2009’da hükümete geldiğimizde 1 milyon turist hedefi koyduk, gerçekleştirdik. Bunu teşviklerle gerçekleştirdik. Bugün Malta’da da teşvik ile yapılıyor. Biz de bu ülkelerden charter seferlere teşvikler verdik ve ödedik. Peki, 2017’den sonra ne değişti de bu insanların teşvikleri verilmiyor? Turizmci darboğazda, moraller sıfır. Bir sene sonra tur operatörleri rekabet edemeyeceklerinden dolayı 2021 turizmde ne olacağı belli değil. Teşvik protokolü henüz yapılamadı. TC ile bizim bu sorunu hemen çözmemiz lazım.”

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