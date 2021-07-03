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Canaltay'dan Çamlıbel ve Tepebaşı köylerine ziyaret

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, dün beraberindeki heyetle Çamlıbel ve Tepebaşı köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Canaltay'dan Çamlıbel ve Tepebaşı köylerine ziyaret

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, dün beraberindeki heyetle Çamlıbel ve Tepebaşı köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda “sizi dinlemeye, özellikle karayollarıyla ilgili taleplerinizi dinlemeye geldik” diyen Canaltay, uzun yıllar boyunca ihmal edilen sorunları ayırım yapmadan çözeceklerini belirtti. 

Şubat 2021’de T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile imzalanan KKTC Karayolları Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü kapsamında 322km’lik kırsal kesim yollarının yenileneceğini belirten Canaltay, ülkenin kuzey doğusunun da bundan önemli bir pay alacağını ancak bölgede yaşayan vatandaşlardan aldığı tepki karşısında bunun yeterli olmadığını gördüklerini ifade etti.

“Yüzümüzü biraz bu bölgeye çevirmeliyiz. Ülkemizin en güzel bölgelerinden biri ve burada yaşayanlar yatırım eksikliğinden şikayet etmekte haklı. Karayolu altyapısının yenilenmesi demek, bölgeye daha fazla yatırım, bölgenin güzelliklerini görmek için daha fazla insanın ziyaret etmesi, daha fazla turist demektir” diyen Canaltay, Lapta Belediyesi ile işbirliği içinde,  KKTC Karayolları Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü dışında kalan yolların yapımı için ortak çalışma başlatılacağını ifade etti.

Canaltay, 322km’lik kırsal kesim yol yapım projesinin iki firmaya ihale edildiğini, batı bölgelerinden sorumlu firmanın Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nu 20 Temmuz’daki açılışa yetiştirmek için tüm gücüyle çalıştığını, bu yol tamamlanır tamamlanmaz batı bölgesindeki kırsal kesim yollarının yenilenmeye başlanacağını ifade etti.

Canaltay, sözlerine şöyle devam etti: 

“Ada genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Yorulmayacağız, durmayacağız. Karpaz bölgesi ve Lefkoşa’da aralıksız devam eden çalışmalarımıza ek olarak, batı bölgemiz için de start verdik.

Bayındırlık ve ulaştırma anlamında yapacak çok, alınacak çok mesafe var. Yılların biriken sorunlarını, küçük, büyük ayırmadan çözeceğiz. Bize verilen görevin odağında halkımızın rahat ve huzur içerisinde yaşaması var.

Ülkenin dört bir köşesinde, usanmadan, bıkmadan, yorulmadan insanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.

Talepleri dinledik, çözüm için çalışmaya başladık. Kuzey batı bölgemizde, Lapta’dan Akdeniz’e yeni şantiye alanları kurulacak.

Anavatan Türkiye ile uyum içinde KKTC alt yapısını geliştirmeye ve halkımızın hak ettiği refah düzeyi için mücadeleye davam edeceğiz. Her şey halkımızın refah, huzur, güven ve mutluluğu için.”

Canaltay’a dünkü ziyareti sırasında Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, UBP Girne Milletvekili ve partinin Girne İlçe Başkanı Özdemir Berova, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müdürü Salih Canseç, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ve Karayolları Dairesi Müdür Vekili Arkın Şansalan eşlik etti.

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