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Canaltay’dan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Mesajı

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Canaltay’dan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Mesajı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Canaltay, mesajında, Türkiye limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin sadece Türk vatandaşları tarafından verilebileceği maddesinin 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe girmesiyle, Türkiye Cumhuriyeti’nin kendi denizlerinde mutlak suretle söz sahibi olduğunu anımsatarak, “Bir devletin kendi limanlarına tanıdığı ayrıcalık” anlamına gelen kabotajın bu nedenle oldukça önemli olduğunu belirtti.

Canaltay, şunları kaydetti:

“Son yıllarda Mavi Vatan’ın oluşumuyla Anavatanımızın bölgedeki hakimiyeti ve etkisi perçinlenmiştir. KKTC olarak ülkede limanlarımızın ve denizciliğin gelişimi için Anavatan’dan aldığımız desteğin yanı sıra onun yürüdüğü yolu örnek alarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 
Bu çerçevede Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kabotaj hakkını alarak kendi denizlerinde bağımsızlığını ilan ettiği 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım.”

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