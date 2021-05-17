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Canaltay'dan Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü mesajı

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Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay bir mesaj yayınladı
Canaltay'dan Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü mesajı

Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay bir mesaj yayınladı:

17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de kutlanmaktadır.

Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü, internet ile diğer bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının, toplumlar ve ekonomilere sağlayacağı fırsatların yanında dijital uçurumun kapanması konusunda farkındalığı artırmayı amaçlıyor. 

Hükümet ve bakanlık olarak haklımızın güncel bilişim teknolojilerinden faydalanmaları; eğitimden ticarete, sağlıktan spora, hayatın her alanında büyük kolaylıklar getiren ve insanımızın gerçek potansiyelini ortaya çıkaracak olan imkanları sunmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Bu vesile ile bilişim ve telekomünikasyon hizmetlerinin kesintisiz olarak halkımıza ulaşması için emek harcayan tüm Telekomünikasyon Dairesi çalışanlarının Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.

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