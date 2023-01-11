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Canan Kaftancıoğlu beraat etti

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a hakaret ettiği suçlamasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti.
Canan Kaftancıoğlu beraat etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 14 Nisan 2020’de Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Üsküdar’daki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğuna dair kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili açıklama yapmıştı.

Kaftancıoğlu'nun açıklaması sonrası  hakkında 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçlamasıyla Anadolu 40. Asliye Mahkemesi'nde dava açıldı

Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Canan Kaftancıoğlu katıldı.

Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Şikayetçi avukatı, Canan Kaftancıoğlu'nun üzerine atılı suçu işlediğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Savcı daha önce verdiği mütalaayı tekrar ettiğini söyledi. Mahkeme, isnat edilen suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle, Kaftancıoğlu'nun beraatine karar verdi. 

"TEKERLEME BU KADAR"

Beraat kararı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kaftancıoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bir pergolacı, bir pergolacıya gel beraber bir pergola yapalım sonra da yıkalım demiş :) Tekerleme bu kadar…"

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