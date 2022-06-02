Canan Kaftancıoğlu hakkında karar

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sezgin Baran Korkmaz’ın holdingiyle ilgili bilgilerin yer aldığı ‘SaBıKa Holding’ başlıklı broşür nedeniyle hakim karşısına çıktı.
Canan Kaftancıoğlu için mahkemeden beraat kararı çıktı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sezgin Baran Korkmaz’ın holdingiyle ilgili bilgilerin yer aldığı ‘SaBıKa Holding’ başlıklı broşür nedeniyle hakim karşısına çıktı.
Canan Kaftancıoğlu için mahkemeden beraat kararı çıktı.
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