Canan Kaftancıoğlu yeniden hâkim karşısında

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bugün beş ayrı suçtan 17 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davada hâkim karşısına çıkıyor. İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülen davada Kaftancıoğlu 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle yargılanıyor. İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Kaftancığlu'na "Cumhurbaşkanına hakaret" "Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılamak" ve "halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" gibi suçlamalar yöneltiliyor.

Duruşmada ilk olarak mahkeme başkanı Akın Gürlek, son celse sonrasında Kaftancıoğlu'nun kendilerini "itham eden" bir şiir okuduğunu söyledi ve bunun dosyaya eklendiğini belirtti. Canan Kaftancıoğlu, Temmuz ayındaki duruşma sonrasında yaptığı açıklamanın sonunda Nazım Hikmet'in "Bir Provakatör Üstünde Hiciv Denemeleri" şiirinden bir bölüm okumuştu.

Duruşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız, Kaftancıoğlu için "iyi hal uygulanmasın" talebinde bulundu.

Kaftancıoğlu ise savunmasında, "Ben Cumhurbaşkanına hakaret etmedim, etmem. Kim ne derse desin, Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu koltuğa saygısızlık etmek kimsenin hakkı ve haddi değildir" dedi.

"Düşüncelerimden vazgeçmeyeceğim"

Canan Kaftancıoğlu son sözleri sorulduğunda da, "Sonuç ne olursa olsun, şunun altını çizmek isterim: İster içeride, ister dışarıda olayım, hayallerimden ve düşüncelerimden vazgeçmeyeceğim... Saray vesayeti son bulana, saray vesayeti cezalandırılıncaya kadar, hukukun üstünlüğü sağlanıncaya kadar mücadele edeceğim" dedi.

Kaftancıoğlu'nun avukatı Ergün Özer, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10'uncu ve Anayasa'nın 25'inci maddelerine istinaden Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarının ifade özgürlüğüne girdiğini belirterek, Kaftancıoğlu hakkındaki raporun tamamen hukuka aykırı delillerle hazırlandığını söyledi. Ergün Özer, "Yargıtay kararlarına istinaden, müvekkilimizin terör örgütü propagandası yapmadığı ortadadır" dedi.

Duruşmayı izleyen çok sayıda CHP'li arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da vardı.

Tanrıkulu: Yargıyla siyaset mühendisliğinin ortaklaştığı bir dava

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu duruşma öncesinde Deutsche Welle Türkçe'ye yaptığı açıklamada soruşturmanın Canan Kaftancıoğlu'nun il başkanlığına seçildiği gün başlatıldığını ve iddianamenin İstanbul seçim başarısı üzerine oluşturulduğunu söyledi. Tanrıkulu, Kaftancıoğlu avukatlarının bugün esas hakkında savunma yapacağını söyledi. Tanrıkulu "Yargıyla siyaset mühendisliğinin ortaklaştığı bir dava. Tamamen İstanbul seçimlerinin cezalandırılması amacıyla bu dava açıldı ve görülmeye çalışılıyor” diye konuştu.

Mutlu: Davanın sebepleri gülünç

Duruşmayı izleyen Alman Yeşiller Partisi'nden eski milletvekili Özcan Mutlu da Deutsche Welle Türkçe'ye yaptığı açıklamada "Bugün umarım Canan Kaftancıoğlu serbest bırakılır” dedi. "Bu dava tamamen gereksiz aslında sebepleri de gülünç” diyen Özcan Mutlu "Yıllar önce sosyal medyadaki paylaşımlardan dolayı başarılı bir siyasetçiyi adalet sarayında hâkimler önüne çıkarmanın adalete yakışmadığını düşünüyorum. O yüzden buradayım” diye konuştu.

Sanatçılardan Kaftancıoğlu'na destek

Duruşma öncesinde aralarında Arif Sağ, Ataol Behramoğlu, Barış Atay, Bedri Baykam, Bülent Emrah Parlak, Cahit Berkay, Edip Akbayram, Erdal Erzincan, Fazıl Say, Ferhan Şensoy, Genco Erkal, Haydar Ergülen, Leman Sam, Müjdat Gezen, Rutkay Aziz, Zülfü Livaneli, Murathan Mungan gibi kültür ve sanat dünyasından 153 önemli isim Kaftancıoğlu'na destek açıklaması yaptı. "Canan Kaftancıoğlu şahsında barışın, kardeşliğin, dayanışmanın dili yargılanmak isteniyor!” denilen açıklamada "Seninleyiz, 16 milyon İstanbulluyla beraber seninleyiz Canan. Asla yalnız yürümeyeceksin” ifadelerine yer verildi.

CHP'li 80 il başkanı da dava öncesinde bir Kaftancıoğlu'na destek açıklaması yaptı. "Bu dava hepimizin yargılandığı bir davadır” denilen açıklamada "Sizleri de 6 Eylül’de duruşmayı izlemeye ve AKP iktidarının baskılarından korkmadığımızı göstermek için İstanbul Adliyesine davet ediyoruz!” denildi.