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Canan Kaftancıoğlu’na Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili 'suçluyu övme ve suça azmettirme' soruşturması

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Canan Kaftancıoğlu’na Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili 'suçluyu övme ve suça azmettirme' soruşturması
Canan Kaftancıoğlu’na Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili 'suçluyu övme ve suça azmettirme' soruşturması

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında “suçluyu övme ve suça azmettirme” iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın Fahrettin Altun’un evini fotoğrafladığı iddiasıyla başlatılan soruşturmayla bağlantılı olarak açıldı.

DHA’ya göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un avukatı Sezgin Tunç, Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kaftancıoğlu 21 Nisan’daki bir Twitter paylaşımında “CHP ilçe başkanı görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir yine gidecektir. Saklayacak bir şeyleri olanlar panik yaparlar

Sakin olun beyler” demişti.

Suç duyurusunda bu paylaşımın “suçluyu övme ve suça azmettirme” suçu kapsamında olduğu iddia ediliyor.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Özçağdaş hakkında da "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "kanunsuz yere delil toplamak" suçlaması ile soruşturma başlatılmıştı.

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