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Canan Kaftancıoğlu'na verilen 9 yıllık ceza onandı

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Kararın temyiz yolu açık; dosya Yargıtay'a gidecek
Canan Kaftancıoğlu'na verilen 9 yıllık ceza onandı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun geçmiş yıllarda attığı tweet'ler nedeniyle aldığı 9 yıl 8 aylık hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından onandı. Dosya Yargıtay'a gidecek. 

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi dosyayı usul ve esas yönünden isabetli buldu. Yerel mahkemenin kararı, Yargıtay’a temyiz yolu açık olmak üzere onandı.

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle yargılanan Canan Kaftancıoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılama”, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”, “Cumhurbaşkanına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edilmişti.

Ne Olmuştu?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret”, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” , “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarından dava açılmıştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi 5 ayrı suçtan 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası vermişti.

Kaftancıoğlu'na örgüt propogandasından 1 yıl 6 ay, kamu görevlisine alenen hakaretten 1 yıl 6 ay 20 gün, Cumhurbaşkanına hakaretten 1 yıl 16 ay, Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılamaktan 1 yıl 8 ay, halkı kin ve düşmanlığa tahrikten 2 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti

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