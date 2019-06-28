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Canan Kaftancıoğlu'nun 17 yıl hapis istemiyle yargılandığı dava ertelendi

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 17 yıl hapis istemiyle yargılandığı dava 18 Temmuz'a ertelendi.
Canan Kaftancıoğlu'nun 17 yıl hapis istemiyle yargılandığı dava ertelendi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılamak”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek”, “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından açılan dava bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde görülüyor. Kaftancıoğlu, 37. Ağır Ceza Mahkmesi’nde 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Canan Kaftancıoğlu’nun Berkin Elvan’ın ölümü, Gezi Parkı eylemleri, AKP’li bakanlara yönelik yolsuzluk operasyonuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımları, 31 Mart seçiminin ardından yargının gündemine girdi.

Kaftancıoğlu’nun avukatlarından Ergün Özer, tweetlerin yaklaşık 6 yıldır Canan Kaftancıoğlu’nun hesabında bulunduğunu söyledi. Avukat Özer, iddianamenin hazırlanmasının da savcılığın soruşturma sürecinin de usule ve hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

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