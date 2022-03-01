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Canan Karatay '' Bunu yiyin, 95 yaşına kadar yaşarsınız" dedi, ortalık yıkıldı

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Her dediği olay olan Canan Karatay '' Bunu yiyin, 95 yaşına kadar yaşarsınız" dedi, ortalık yıkıldı Kaynak: Her dediği olay olan Canan Karatay '' Bunu yiyin, 95 yaşına kadar yaşarsınız" dedi, ortalık yıkıldı
Canan Karatay '' Bunu yiyin, 95 yaşına kadar yaşarsınız" dedi, ortalık yıkıldı

Açıklamaları nedeniyle sık sık tartışma konusu olan Prof. Dr. Canan Karatay, uzun yaşamın sırrıyla ilgili verdiği tavsiye nedeniyle gündem oldu. Karatay, "Kavurmayı yağı ile beraber yemelisiniz. Kuyruk yağı ile birlikte yenmeli. O zaman dinç olur, dağlara çıkar inersiniz. 95 yaşına kadar yaşarsınız" dedi.

Beslenme alanında söyledikleri bazen tartışma konusu olan bazen de takdir toplayan Prof. Dr. Canan Karatay, bir kez daha çok konuşulacak tavsiyelerde bulundu. 

"HAMSİYİ KIZARTMA YAPMADAN YİYİN" 

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bir söyleşiye katıldı. Söyleşi programının ardından DHA'ya değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, yaz aylarının yaklaştığı bugünlerde insanların sağlıklı beslenmeleri için neler yemesi gerektiği yönünde açıklamalarda bulundu. Karatay; "Karadeniz insanı bol bol hamsi yiyor ama hamsiyi kızartmamalısınız. Kızartmayın deyince bana kızıyorlar ama kızartınca sağlık için tehlikeli oluyor. Kızartma kanserojendir, tehlikedir" dedi.

"BOL BOL ÇAY İÇEBİLİRSİNİZ"

Vatandaşlara bol bol çay içmeleri tavsiyesinde bulunan Karatay, "Bunun yanında çay da çok önemli. Bol bol çay içeceksiniz. Şekersiz olmak kaydı ile. Bol bol çay içebilirsiniz. Çay dinç tutar. En güçlü antioksidan vardır içerisinde. Onun için bol bol içmenizde fayda vardır. Çay da kahve de öneriyorum" ifadelerini kullandı.

"KUYRUK YAĞI YERSENİZ ÖMRÜNÜZ UZUN OLUR"

Bütün Anadolu'da sabah öğlen kavurma yeme kültürünün olduğunu hatırlatan Karatay, şöyle devam etti: "Kavurmayı yağı ile beraber yemelisiniz. Kuyruk yağı ile birlikte yenmeli. O zaman dinç olur, dağlara çıkar inersiniz. Yumurta sarı ile beraber bol köy yağı ile beraber yenecek. Kavurmada kuyruk yağı ile beraber yenecek. Bu Anadolu'da adettir, kuyruk yağını eritip içerler ve de 90-95 yaşına kadar yaşarlar."

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