Canan Karatay-Fatih Altaylı kavgası sürüyor: "Hadi oradan..."

Geçen günlerde damarları tıkandığı için anjiyo olan Fatih Altaylı, Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ı suçladı. İki isim arasında başlayan tartışma sürüyor.

Damarlar tıkandığı için anjiyo olan Fatih Altaylı geçen günlerde köşe yazısında, "Bu durumumla ilgili olarak bir minik tavsiye vermek isterim. Canan Karatay Hanımefendi'nin önerdiği diyetleri uygulamayın. Bu diyetler kulağa hoş ya da işinize gelebilir. Belki birkaç kişiye de yaramış olabilir. Ama çok daha fazla insanın başına dert açtığından ve hatta ölümüne neden olduğundan şüpheniz olmasın" demişti.

Habertürk canlı yayınında konuşan Karatay da Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Karatay, "Fatih Bey bana iftira attı, sağlıklı yediği için o krizi atlattı. Fatih Bey'e çok geçmiş olsun, doktorlar biraz onu şey yapmış" diye konuştu. İzlediği diziden örnek veren Karatay, Fatih Altaylı'yı dizinin 'dedikoducu' karakterinden bahsederek eleştirdi. Karatay, "Şimdi Fatih Altaylı da 'ben demiyorum doktorlar dedi' diyor, hadi ordan" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Altaylı, bugün bir köşe yazısı kaleme aldı ve şu ifadeleri kullandı:

Hafif de olsa bir kalp rahatsızlığı geçirmemden sonra “Canan Karatay’ın diyet önerilerini uygulamayın” tavsiyemin kopardığı gürültü hâlâ sürüyor.

Bir yanda bana hakaret ve hatta beddua eden Canan Karatay fanları, diğer yanda ise bana destek veren ve “Biz söylesek duyan olmuyor, elinize ağzınıza sağlık” diyen bir tıp camiası.

Her fırsatta bana saldırmayı kendine görev edinmiş, alanı dışında her şeyin uzmanı bazı küçük profesörümsüler de var ama onlar kayda değer değil.

Adlarını anarak onları sevindirme niyetinde değilim.

Benim önerime düzeyli yanıt veren tek kişi ise Sevgili Canan Karatay.

Canan Hoca bana iki e posta yolladı ve “Canan Karatay, bu konuda bilimsel makale yazmadı, yayını yok” eleştirime yanıt verdi.

Ancak Canan Karatay Hoca’nın yanıtlarında da açık söylemek gerekirse bir bilimsellik bulamadım.

İlk yolladığı şey 2014 yılında Londra’da yapıldığını söylediği bir sunum.

Ancak sunum bir bilimsel toplantıda mı, yoksa bir 5 çayında mı yapılmış bir bilgi yok.

Genel olarak kolesterolün zaten bilinen yararlı yönlerini anlatıyor, vücuttaki işlevlerini gösteriyor.

Şeker ve doymuş yağlardan uzak durulması gerektiğini söyleyerek bitiriyor.

Karatay’ın yolladığı diğer yayınlar ise Dr. Zoe Harcombie adındaki bir doktorun yazdıkları.

Ancak bunların yazıldığı saygın bir tıp dergisi falan değil. Bir blog. Aynı zamanda Dr. Harcombie’nin de diyet kitabının reklamının yapıldığı bir blog.

Altta da okurlarla soru cevaplar var.

Oysa Canan Karatay, bilimsel bir derginin, bilimsel bir yayının ne olduğunu benden daha iyi bilir.

Sevgili Hocam, bana gerçekten bilimsel birkaç şey yollayın lüften.

Hatta bu kadar insanın sağlığı ile ilgili konuştuğunuza göre, bu konudaki yayınlanmış ve atıf almış makalelerinizi yollayın Allah aşkına.

Tuncer Bahçıvan, sizin kitaplarınızdan alıp, size güvenerek uyguladığı diyetten ötürü şu an hâlâ hastanede olduğunu ve ciddi bir enfarktüsü zor atlattığını söylüyor.

Bilmem haberiniz var mı hocam!

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Tüm bunlardan sonra Canan Karatay hocamıza çok açık bir teklifim var.

İsterse benim programımda, istemezse başka bir yerde, hatta belki bir üniversite salonunda ve herkese açık bir şekilde bu konudaki uzman hekimlerle karşı karşıya gelip tartışsınlar.

Bu işler sağlık işleri.

Ciddi işler. İnsan hayatı söz konusu.

Eğitimi meçhul, tıp bilgisinin yetersizliği aşikar bir televizyon sonucusu karşısında atıp tutmakla insanların sağlığı ile oynananmaz.

Oturun tartışın.

Millet de faydalansın.

Ölmesinler…

En azından önce dinlesinler…