Canan Karatay glutenin neden olduğu 20 hastalığı açıkladı: 'Sizi koyun haline getiriyor'

Her türlü hastalığın sebebinin gluten olduğunu söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay, "20 türlü hastalığa neden oluyor, bu bilimsel olarak gösterilmiştir. Çünkü vücuda girdiği zaman dost bakterileri öldürüyor, bağımlılık yapıyor, sizi 'koyun' haline getiriyor" dedi.

Glutenin neden olduğu 20 hastalığı tek tek açıklayan Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Bunlar; ALS, dikkat dağınıklığı, otizm, diyabet, osteopeni, beyin bulanıklığı, kanser, sık sık hastalanma, süt ürünlerinde entolarans, büyüme geriliği, depresyon, mide bağırsak gazı, kısırlık, migren, sık sık düşük yapma, Alzheimer, sık acıkma, Parkinson, burun tıkanıklığıdır" diye konuştu.

Ekmek ve unların büyük bir tuzak olduğuna dikkat çeken Karatay, "Modern buğdaydan ve kuru mayayla yapılan ekmek zararlıdır. Modern buğday cüce buğdaydır, hibrittir. Hibrit olduğu için içinde gluten çok fazladır. İşte o gluten her türlü hastalığın sebebidir" ifadelerini kullandı.

Glutenin mikrobiyom dengeyi alt üst ettiğini belirten Karatay, "Çünkü gluten vücuda girdiği zaman bağırsaklardaki dost bakterileri öldürüyor. Mikrobiyom dediğimiz dengeyi alt üst ediyor, ondan sonra hastalıklar başlıyor, o yüzden ekmek yemeyin diyoruz. Çünkü Türkiye'de çok fazla ekmek ve unlu mamüller tüketiliyor" dedi.

'BROMÜR 2B KANSEROJENDİR'

Karatay, fabrikalardan gelen unlarda kimyasallar olduğunu belirterek, şöyle devam etti:,

"Gluten beyinde bağımlılık ve bulanıklık yapıyor,ikincisi fabrikalardan gelen unlarda kimyasallar var. Bunlardan en önemlisi de bromür vücuda girdiği zaman iyottun kullanılmasını engeller ve bütün kanserlerin sebebidir. Bromür kansorejen madde olarak kabul edilmiştir. 2B kanserojendir. Özellikle hormon yapan organlarımızda iyoda çok ihtiyaç vardır, bromür bunu engelliyor. Haşimato hastalığı, tiroitte nodüllerin oluşması, Pankreasın, prostatın, bağırsaklarımızdaki hücrelerin bozuk olması bromüre bağlı iyot eksikliğindendir."

Karatay, "Gluten, beyne gittiği zaman bağımlılık yapıyor ve düşünmeyi, muhakeme yapmayı, sorgulamayı önlüyor sizi 'koyun' haline getiriyor. Koyun nedir? Güdülen bir hayvandır. Düşünmez, sorgulamaz ne dersen onu yapar. O halde ne oluyoruz? Hepimiz koyun olduğumuz zaman uzaktan bir kumandayla her türlü yönlendiriliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gluten tahıllarda olduğunu söyleyen Karatay, "Onun için 'tahıl beyin' diyoruz. Ayrıca buğdaydaki lektin çok önemli. Bağırsakları bozuyor, bağırsakların bozulması beyni de etkiliyor. Depresyon ve aksiyete sebebi. Gluten her türlü tahılda var, unda var onun için ekmek yemeyin diyorum" dedi.