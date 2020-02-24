  • BIST 114.221
  • Altın 332,612
  • Dolar 6,1448
  • Euro 6,6472
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAGürkut, koronavirüsten korunma önlemlerini yineledi

Canan Karatay koronavirüsten korunma yollarını açıkladı

»
Canan Karatay'a göre koronavirüsten korunma yolları: Lahana, sarımsak, soğan tüketmek
Canan Karatay koronavirüsten korunma yollarını açıkladı

Prof. Dr. Canan Karatay, Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesinde ölümlere yol açan koronavirüsten korunmanın yollarını sıraladı. Karatay, "Lahana, turp, kereviz, sarımsak, soğan, pancar bunlar çok önemli. Bir tanesi kelle paça" dedi.

Prof. Dr. Canan Karatay, Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Bu salgından korunmanın birçok yolu olduğunu belirten Karatay, bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemine dikkati çekti.

Karatay, şunları kaydetti:

"Korunmaya gelince birçok yönü var. Bir tanesi kelle paça. Bir kere senelerden beri söylüyoruz, kişinin bağışıklık sistemini güçlendirmesi lazım. Bağışıklık sistemi güçlenince virüsleri çok iyi atlatabiliyoruz. Yaşam biçimi çok önemli. Kış aylarında dışarıda dolaşacağız, soğuktan korkmayacağız. Kış aylarında evlerimizi havalandıracağız. Bol su içeceğiz, kristal kaya tuzuyla. Kristal kaya tuzunda 84 tane dengeli mineral var" ifadelerini kullandı.

'Doğa zaten size yol gösteriyor'

Doğanın sunduğu nimetlerin önemine dikkat çeken Karatay, "İkincisi vücudun kuvvetlenmesi nasıl olacak? Lahana, turp, kereviz, sarımsak, soğan, pancar bunlar çok önemli. Bunların hepsi toprağın içinde. Doğa zaten size yol gösteriyor, kışın bunları yiyin diyor. Gelecek sene karşımıza çıkacak virüslerin ne olduğunu bilmiyoruz. Grip virüsleri her zaman kılıf değiştiriyor" şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray'ın 21.yüzyılda ilk Kadıköy zaferi23 Şubat 2020 Pazar 21:15
  • Türkiye İran Sınırında korkutan Deprem! Yine sallandı23 Şubat 2020 Pazar 19:13
  • HDP kongresindeki ses sisteminde çalışan 11 kişiye gözaltı23 Şubat 2020 Pazar 19:00
  • ‘Estetikli’ ifadesinin ‘kadınların üzerine yapışmasını önlemek’ için ‘Estetikli adamlar’ı anlatmaya Cem Yılmaz’dan başladı23 Şubat 2020 Pazar 18:46
  • İstanbul’da güpegündüz bina kapısı çalındı: Tamirci sanıp müdahale etmemişler23 Şubat 2020 Pazar 18:45
  • Tartıştığı servis şoförünü tiner döküp yakan kadın tutuklandı23 Şubat 2020 Pazar 18:43
  • Atakan Kayalar'ı Türkiye'ye tanıtan Fethi Çağıl: Izdırap çekiyorum23 Şubat 2020 Pazar 18:37
  • Pervin Buldan ile Mithat Sancar, HDP’nin eş başkanları seçildi23 Şubat 2020 Pazar 18:09
  • Koronavirüs nedeniyle Türkiye-İran sınırı kapatıldı23 Şubat 2020 Pazar 17:34
  • Van'da merkez üssü İran olan deprem nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı23 Şubat 2020 Pazar 14:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti