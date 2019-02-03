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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Canan Karatay: Koskoca Fenerbahçe futbolcularına her gün bir kuzu yediremez mi?

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İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Karatay, tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de futbolcular için beslenme önerilerinde bulundu.
Canan Karatay: Koskoca Fenerbahçe futbolcularına her gün bir kuzu yediremez mi?

Prof. Dr. Canan Karatay'dan Fenerbahçe'ye her gün bir kuzu önerisi geldi. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Karatay, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'a seslendi.

Sporda beslenmenin çok önemli olduğunu söyleyen Karatay, "Ersun Yanal Bey'e de söyledim. Futbolcuları makarnayla beslemesinler. Karbonhidratla sporcu beslenmez. Çocuklar iyi oynuyorlar, gençler, hırslılar ama maçtan önce karbonhdratla beslendikleri için karbonhidratın verdiği enerji 45 dakka gidiyor. İkinci yarıda enerji kalmıyor. Birinci yarıda Volkan rahat, enerjisini sarf etmemiş oluyor" diye konuştu.

Habertürk'e konuşan Karatay, "Ben Ersun Yanal'a dedim ki; 'Her gün bir kuzu kesin. Bu çocuklara yedirin, tutamazsınız hiçbirini. Koskoca Fenerbahçe bir kuzu yediremiyor mu futbolcularına… Bulgur yiyebilirler ama yağıyla beraber kuzu da yesinler. Tam yağlı manda yoğurdu da çok önemli" dedi ve sözlerini şöyle sonlandırdı:

"75 yaşıma geldim, verem oldum. Hala küme düşeceğiz diye uğraşıyoruz."

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