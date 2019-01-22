Canan Karatay yasaklı gıdalar listesini açıkladı.İç hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, açıklamaları ve beslenme modeliyle gündemden düşmeyen bir isim. Karatay'ın yasaklı gıdaları ve yapılması gerekenler haberimizde.

Prof. Dr. Canan Karatay'ın söylediği her söz, yaptığı her açıklama günlerce konuşuluyor.

Ezber bozan hekim olarak tanıdığımız Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı ve uzun bir ömre sahip olmamız için birtakım beslenme önerilerinde bulunuyor.

Canan Karatay'ın beslenme modelinde neler yememiz gerektiğini biliniyor.

Peki yasaklı besinler listesinde neler var?

İşte o merak edilen liste.

Canan Karatay'a göre hayatımızdan çıkarmamız gerekenler:

BEYAZ UN

MAKARNA VE PİRİNÇ

PATATES

İŞLENMİŞ ET ÜRÜNLERİ

HAZIR MEYVELİ YOĞURTLAR

HAZIR MEYVE SULARI

HAZIR KAHVELER

MISIR ÖZÜ YAĞLAR

MARGARİN

Canan Karatay yapılması gerekenleri de böyle sıralıyor:



Yatağa girmeden en az 4 saat önce yeme işlemini bitirin.

Her öğünde midenizi tamamıyle doldurup kalkmayın.

Her gün belli bir süre yürüyüş yapın

Bol miktarda su tüketin.