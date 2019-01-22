Canan Karatay yasaklı gıdalar listesini açıkladı

Prof. Dr. Canan Karatay'ın söylediği her söz, yaptığı her açıklama günlerce konuşuluyor.
Ezber bozan hekim olarak tanıdığımız Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı ve uzun bir ömre sahip olmamız için birtakım beslenme önerilerinde bulunuyor.
Canan Karatay'ın beslenme modelinde neler yememiz gerektiğini biliniyor.
Peki yasaklı besinler listesinde neler var?
İşte o merak edilen liste.
Canan Karatay'a göre hayatımızdan çıkarmamız gerekenler:
BEYAZ UN
MAKARNA VE PİRİNÇ
PATATES
İŞLENMİŞ ET ÜRÜNLERİ
HAZIR MEYVELİ YOĞURTLAR
HAZIR MEYVE SULARI
HAZIR KAHVELER
MISIR ÖZÜ YAĞLAR
MARGARİN
Canan Karatay yapılması gerekenleri de böyle sıralıyor:
Yatağa girmeden en az 4 saat önce yeme işlemini bitirin.
Her öğünde midenizi tamamıyle doldurup kalkmayın.
Her gün belli bir süre yürüyüş yapın
Bol miktarda su tüketin.
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