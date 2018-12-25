Canan Karatay'a potasyum bromür cezası

Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası adına Avukat Çetin Keçeli İstanbul Tabip Odası Başkanlığı'na başvuruda bulunarak, ekmeklerdeki unlara potasyum bromür katıldığını iddia eden Dr. Canan Karatay hakkında şikayette bulundu. Karatay'a toplam 2 bin 12 TL para cezası verildi.

Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberine göre, Av. Keçeli, Dr. Canan Karatay'ın 'uzman olmadığı bir konuda bilimsel olmayan bilgiler vermek, halk sağlığına zarar vermek ve kamuoyuna gerçek dışı bilgiler vererek hekime/hekimliğe güveni sarsmak' gerekçesiyle İstanbul Tabip Odası Başkanlığı'na şikayette bulundu.

Keçeli tarafından yapılan başvuruda, "Bir televizyon programında Karatay, ekmek yenmemesi gerektiğini ekmeğin ‘kansorojen etkisi' olduğunu açıklamıştır. Oysa fırınlarda, Tarım Bakanlığı'nın belirlediği Türk Gıda Kondeksi'ne uygun ekmek üretilmektedir ve üretilen ekmeklerin Tarım Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan analizlerle sağlık açısından olumsuzluk olmadığı açıklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

2 BİN 12 TL PARA CEZASI

Kararı değerlendiren İstanbul Tabip Odası Başkanlığı Karatay için TV kanalında verdiği bilgilerin uzmanlık alanı dışında olduğunu, bilgilerin gerçek olmadığını, verdiği bilgilerin kendisine ifade edilmesine rağmen, aynı yanlış bilgileri topluma vermeye devam ettiğini belirtti. Çıkan karar sonucunda Karatay'a TBB Kanunu'nun 39. maddesi gereği bin 575 TL para ceza verildi. Yargılama gideri ile birlikte Karatay'ın ödeyeceği miktar toplam 2 bin 12 TL'ye çıktı.

'YANLIŞ OLDUĞUNU BELGEYLE ORTAYA KOYDUK'

Ekmek Sanayi İşverenler Sendika Başkanı Çetin Keçeli, "Ekmekle ilgili yaptığı açıklamalarda, Dr. Canan Karatay, ekmeklerde kullanılan unlara potasyum bromür katıldığını iddia etmiş ve bunun batıda kullanımının yasak olduğunu ileri sürmüştür. Bizde bunun yanlış olduğunu bu maddenin 2013 yılından bu yana Tarım Bakanlığı'nca yasaklandığını belgeyle ortaya koyduk. Tabipler Birliği'ne şikayetimizi yaptık" dedi.

'AÇIKLAMALAR DEVAM EDERSE MESLEKTEN İHRACI İÇİN MÜRACAATIMIZI YAPACAĞIZ'

Tabipler Birliği'nin şikayeti ciddiye aldıklarını belirten Keçeli, "İstanbul Tabip Odası Başkanlığı şikayeti ciddi buldu ve Onur Kurulu'na sevk etti. Onur Kurulu da kamuoyuna yanlış bilgi vermek ve yanlış bilgide ısrar etmek kusurlarından dolayı şimdilik para cezası verdi. Ayrıca tekrarı halinde meslekten ihraç cezası uygulanacak. Bu açıklamalar aslında undan yapılan bütün pastane mamülerini, unlu mamülleri (baklava,açma,simit vs.) kapsamaktadır. Çünkü bunlar daha fazla beyaz undan imal edilmektedir. Elinde hiçbir bilimsel veri bulunmayan, klinik belgesi olmayan, gündeme gelmek için yapılan açıklamalardır. Davanın takipçisi olacağız. Bu olumsuz açıklamalar devam ederse, meslekten ihracı için gerekli müracaatlarımızı yapacağız" şeklinde konuştu.

Karatay'ın ise ceza hakkında görüş bildirmediği belirtildi.

POTASYUM BROMÜR NEDİR?

1857 yılında Charles Locock tarafından merkezi sinir sistemine depresif etkisinin olduğu keşfedilen bromürler özellikle sara hastalığında kullanıldı. Fakat bugün bromürler yerini daha tesirli ilaçlara bıraktı. Bromür'ün vücutta rahatlama etkisi yarattığı biliniyor.