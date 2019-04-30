Karatay, ramazan ayının insan sağlığı için çok önemli olduğunu, sıcak ve uzun günlerde oruç tutarken bol su tüketilmesi gerektiğini söyledi. Ramazanda susuz kalmamanın, hakiki ve sağlıklı protein ve karbonhidratlarla beslenmenin önemli olduğunun altını çizerek, "boş" kalorilerden, çabuk acıktıran, halsiz bırakan yiyeceklerden uzak durulmasını önerdi.

Yaz sıcaklarının yaklaştığı şu günlerde, oruç tutarken sağlıklı ve dinç olmak için sağlıklı beslenmek büyük önem taşıyor. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay ramazanda oruç tutacaklar için önemli beslenme uyarılarında bulundu.