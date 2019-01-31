  • BIST 104.074
  • Altın 220,332
  • Dolar 5,1866
  • Euro 5,9410
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Canan Karatay'dan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a :18 yaşına kadar yasaklansın!

»
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Şekerli gazlı içeceklerin zararlarına dikkat çeken Karatay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak "18 yaşına kadar yasaklanması lazım.
Canan Karatay'dan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a :18 yaşına kadar yasaklansın!

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, beslenme ve gıda konusunda yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği Karatay, yine çarpıcı uyarılarda bulundu. NTV canlı yayınına katılan Karatay, hazır ürünler ve gazlı içeçeklerdeki mısır şurubu şekeriyle ilgili uyarılarını bir kez daha tekrar etti. Karatay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrı yaptı.

MISIR ŞURUBUNUN ZARARLARI

Nişasta bazlı şeker ve mısır şurubunu zararlarını anlatan Karatay, "Pakete giren hiçbir şeyi yemeyin diyoruz. Vücutta bütün hastalıkları başlatabiliyor. En başta mısır şurubu şekeri tansiyonu yükseltiyor. Tip 2 şeker hastalığını başlatıyor. Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanmasını başlatıyor. Böbreklerde idrar söken tüpleri tahrip ediyor. Beyin için damarlarda darlıklar meydana getiriyor kolon dediğimiz bağırsaktan kanserojen etkisi yapıyor, obeziteyi başlatıyor." dedi.

ŞEKERLİ GAZLI İÇECEKLER 18 YAŞINA KADAR YASAKLANMALI

"Mısır şurubu dediğimiz sıvı olan şekerli gazlı içeçekler, bu çocukların alkolü" diyen Karatay, konuşmasına böyle devma etti: "Onun için ben burada Sayın Cumhurbaşkanımıza Sayın Sağlık Bakanı'mıza sesleniyorum. 18 yaşına kadar yasaklanması lazım. Alkol nasıl yasak satılmıyor. Bunun da yasaklanması lazım. Eğer gençlerimizin ve çocuklarımızın bebeklerimizin sağlığını düşünüyorsak. Gerçi kantinlerde bunu kaldırdılar."

"Çok seviyorum tatlı krizim var" diyenler için Karatay, şöyle konuştu: "Şekerden vazgeçmek yok. Eğer öyle hissediyorlarsa bilin ki metabolik bozukluk var. Bağırsaklarda bozukluk var. Bağırsaklardaki düşman bakteriler bunu istiyor. Metabolizmayı düzeltmekte fayda var.

DİĞER 4 TAD ALMA DUYGUSUNU BASTIRIYOR

Mısır şurubu şekeri farkında olmadan kullanılıyor. Dondurma, çikolata, gazlı içeçeklere konuyor, meyve sularında da var. Dört türlü tad alma duygumuz var. Acı, tatlı, tuzlu ve ekşi. Mısır şurubu kullanıla kullanıla meyve şekeri dediğimiz fruktoz da buna dahil dilimizde beşinci tad alma duygusunu geliştirdi. Bunu Japonlar gösterdi adı Umami. Umami diger 4 tad alma duygusunu bastırıyor. Onun için siz şeker tatlı ihtiyacını gidermeye çalışıyorsunuz."

Gıda endsütrisinde kullanına fruktozu anlatan Karatay, "insan vücudu enerji olarak kullanamıyor. Kalori hesabı yok. Dolaşıma girer girmez toksit olduğu için hemen karaciğere gönderiyor yağlanmasını başlatıyor." diye konuştu.

KRİZTAL KAYA TUZU ÖNERİSİ

"Bağımlılıktan nasıl kurtulabiliriz?" sorusuna Karatay, şu yanıtı verdi: "Dildeki dört duyumuzu reset etmemiz lazım. Bunu da reset eden kristal kaya tuzu. Kaya tuzunu bir bardak suya koyup azıcık eritip içebiliriz. Sabah akşam gargara yapabiliriz. Bu yavaş yavaş birden bire olmuyor.

MISIR ŞURUBU ŞEKERİ TOZ ŞEKERDEN 7 KAT DAHA ZARARLI

İkincisi ondan uzaklaşıyoruz. Şeker zehir mısır şurubu ondan 7 kat daha fazla tehlikeli. Babam şeke hastası olduğu zaman annem bize çocukluğumuzda şeker vermedi. Şekerli kahve içemem. Alışınca damak tadı da öyle."

HAYVANSAL YAĞLARDAN KORKMAYIN

Karatay son günlerdeki yağ oranlarındaki düznlemeye de değindi: "Doğal hayvansal yağdan korkmayın. Hastalıkları önleyen vücut direncini artıran yağlardır. Doğal yağlardan korkmayacağız. Ama trans yağlar çok tehlikeli. Yani margarin yağlardan uzak duracağız."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erzurum’da dağcılar, buz şelalelere tırmandı31 Ocak 2019 Perşembe 19:19
  • Yılmaz Özdil arakçı çıkmış: Kitabında bizim makalelerimizden alınan ve kaynak gösterilmeyen o kadar çok bilgi ve belge var ki"31 Ocak 2019 Perşembe 17:47
  • Adana’da ‘intihar oyunu’ Mavi Balina ile mücadele için özel ekip kuruldu31 Ocak 2019 Perşembe 15:39
  • Erdoğan'ın açıkladığı 11 maddelik AKP seçim manifestosunda neler var?31 Ocak 2019 Perşembe 15:38
  • Cinsel tacizi böyle savundu… ‘Bu kadarına da çüş’31 Ocak 2019 Perşembe 13:59
  • Kuyumcukent'te 30 kilo altını eritip kaçan atölyeci: Bekle beni Tahran31 Ocak 2019 Perşembe 10:58
  • Abdullah Gül’den ‘suikast’ açıklaması30 Ocak 2019 Çarşamba 19:23
  • Bir evden 20 ton çöp çıkarıldı30 Ocak 2019 Çarşamba 19:13
  • Pansumanda ‘canını acıttığı’ bahanesiyle sağlık görevlisine saldırdı30 Ocak 2019 Çarşamba 19:10
  • Kral TV 1 Şubat'ta kapanıyor30 Ocak 2019 Çarşamba 18:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti